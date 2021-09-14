Такой день. Дела против жены и сына экс-замглавы Барнаула и 200 млн на дороги в Рубцовске

В отношении супруги и сына осуждённого за взятки бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина завели уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 297 УК РФ ("Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи или иного лица, участвующего в отправлении правосудия"). Причиной стало их поведение в зале суда после оглашения приговора.

Позднее стало известно, что сын Демина стал фигурантом ещё одного уголовного дела – по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Угроза применения насилия в отношении представителя власти"). Мужчина мог угрожать оперативному сотруднику ФСБ, который сопровождал уголовное дело его отца.

Губернатор Виктор Томенко прибыл в Рубцовск в рамках рабочей поездки. Глава региона обсуждает вопросы социально-экономического развития города, а самой важной темой оказалось состояние улично-дорожной сети. Как сообщил губернатор, "с учётом выводов и итогов этого года" власти начнут выделять городу на дороги по 200 млн рублей каждый год.

Следователи организовали доследственную проверку после сообщений о том, что в бийской больнице на помощь пациенту пришёл пьяный врач.

Кандидат в депутаты АКЗС Илья Курсов рассказал о том, что у одного из баров в центре Барнаула на него напала группа девушек. По его словам, вечером он вступил в дискуссию с девушками на тему прав сексуальных меньшинств. Аргументы кандидата, судя по всему, разозлили подруг, после чего они напали на молодого человека.

Замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству Сергей Пашковский во время пресс-конференции заявил, что готовность города к отопительному сезону достигла 80%. Всего на эти цели выделили более двух миллиардов рублей, 1,3 млрд из которых предусмотрено СГК.

В Барнауле завершают ремонт Старого моста, который закрыли для проезда ещё в январе 2020 года. На объекте побывала комиссия с проверкой и оценила ход ремонта его автодорожной части. Как отметил первый замглавы Упрдор "Алтай" Сергей Гончар, готовность объекта превышает 95%.