"Чудом оттуда ушёл". Несколько девушек избили кандидата в депутаты АКЗС у бара в Барнауле

Кандидат в депутаты АКЗС Илья Курсов заявил о том, что у одного из баров в центре Барнаула на него напала группа девушек. В социальных сетях молодой политик требует призвать виновных к ответственности.

По словам самого Курсова, в вечернее время он, стоя у одного из барнаульских баров, дискутировал с девушками на тему прав сексуальных меньшинств. Аргументы кандидата, судя по всему, разозлили подруг, после чего они напали на молодого человека.

Курсов отметил, что он не оскорблял девушек, а также использовал ссылки на научные статьи, чтобы аргументировать свою позицию.

"Я чудом оттуда ушёл", – отметил кандидат в опубликованном видеообращении.

Курсов добавил, что в результате нападения ему "повредили очки и лицо", а также потребовал привлечь виновных к ответственности.

В конце ролика он попытался продемонстрировать синяк, который оставили ему нападавшие, но отметил, что камера его смартфона плохая, а это значит, что повреждений может быть не видно.