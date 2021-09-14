"Чудом оттуда ушёл". Несколько девушек избили кандидата в депутаты АКЗС у бара в Барнауле

Кандидат в депутаты АКЗС Илья Курсов заявил о том, что у одного из баров в центре Барнаула на него напала группа девушек. В социальных сетях молодой политик требует призвать виновных к ответственности.
По словам самого Курсова, в вечернее время он, стоя у одного из барнаульских баров, дискутировал с девушками на тему прав сексуальных меньшинств. Аргументы кандидата, судя по всему, разозлили подруг, после чего они напали на молодого человека.
Курсов отметил, что он не оскорблял девушек, а также использовал ссылки на научные статьи, чтобы аргументировать свою позицию.
"Я чудом оттуда ушёл", – отметил кандидат в опубликованном видеообращении.
Курсов добавил, что в результате нападения ему "повредили очки и лицо", а также потребовал привлечь виновных к ответственности.
В конце ролика он попытался продемонстрировать синяк, который оставили ему нападавшие, но отметил, что камера его смартфона плохая, а это значит, что повреждений может быть не видно.
Комментарии
Влип очкарик.
Это постановка? Все случилось прям перед выборами, какое совпадение! Другому кандидату приписывали якобы он зовет избирателей в бар поговорить за права ЛГБТ, повторяется сценарий поэтому я что-то не верю в правдивость этой курьезной ситуации. Зная как у нас люди в стране относятся к ЛГБТ, заинтересованные лица легко могут делать чёрный пиар одним кандидатам чтобы на их фоне выигрышно смотрелись другие. Что теперь про кандидата скажут? Что его даже девчонки побили, и что он за ЛГБТ. Нет теперь у него ни маленьшего шанса на поддержку местного электората
Вот так девчонки в бар пришли))
За кого он был?
ЗА ЛГБТХЗ+ или за натуралов?
За дело ему набили фейс или напали сaдо-мaзо-леcбиянки?