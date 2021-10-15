Жительница Барнаула "заплатила" 100 тысяч мошеннику за автоправа и сама попала под суд

Следственный комитет по Алтайскому краю завершил расследование ряда уголовных дел о покушении на дачу взятки за выдачу водительских прав в Барнауле. Как сообщает пресс-служба ведомства, жители города находили объявление о возможности быстро сдать экзамены на права и обращались к мужчине, который обещал "решить" вопросы горожан.

По данным следствия, в апреле 2021 года 43-летняя жительница Барнаула нашла объявление на сайте и связалась с автором – женщина уже несколько раз пробовала сдать экзамен, но каждый раз неудачно.

При встрече мужчина представился инструктором одной из автошкол и попросил за помощь 100 тысяч рублей – они якобы предназначаются для сотрудника полиции, который принимает теоретическую часть экзамена в ГИБДД.

"Однако мужчина не намеревался решать вопрос женщины, потому как не имел связей в правоохранительных органах и не являлся инструктором автошколы. Поняв, что её обманули, гражданка обратилась с заявлением в полицию, после чего мужчину привлекли к уголовной ответственности за мошенничество. Однако в последующем женщина сама стала фигурантом уголовного дела о покушении на дачу взятки", – сообщает ведомство.В ходе расследования уголовного дела следователи выявили ещё пять фактов попытки дачи взятки барнаульцами. С февраля по апрель 2021 года несостоявшиеся водители обращались к мужчине и передавали различные суммы денег – от 12 до 60 тысяч рублей.

Во время предварительного следствия шестеро обвиняемых вину в содеянном признали. Уголовные дела переданы на рассмотрение в суд.