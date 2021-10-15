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Жительница Барнаула "заплатила" 100 тысяч мошеннику за автоправа и сама попала под суд

, ИА "Амител"
42-летняя женщина никак не могла сдать теорию в автошколе и нашла в интернете объявление с обещанием "помочь"
Фото: пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю

Фото: пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю

Следственный комитет по Алтайскому краю завершил расследование ряда уголовных дел о покушении на дачу взятки за выдачу водительских прав в Барнауле. Как сообщает пресс-служба ведомства, жители города находили объявление о возможности быстро сдать экзамены на права и обращались к мужчине, который обещал "решить" вопросы горожан.

По данным следствия, в апреле 2021 года 43-летняя жительница Барнаула нашла объявление на сайте и связалась с автором – женщина уже несколько раз пробовала сдать экзамен, но каждый раз неудачно.

При встрече мужчина представился инструктором одной из автошкол и попросил за помощь 100 тысяч рублей – они якобы предназначаются для сотрудника полиции, который принимает теоретическую часть экзамена в ГИБДД.

"Однако мужчина не намеревался решать вопрос женщины, потому как не имел связей в правоохранительных органах и не являлся инструктором автошколы. Поняв, что её обманули, гражданка обратилась с заявлением в полицию, после чего мужчину привлекли к уголовной ответственности за мошенничество. Однако в последующем женщина сама стала фигурантом уголовного дела о покушении на дачу взятки", – сообщает ведомство.В ходе расследования уголовного дела следователи выявили ещё пять фактов попытки дачи взятки барнаульцами. С февраля по апрель 2021 года несостоявшиеся водители обращались к мужчине и передавали различные суммы денег – от 12 до 60 тысяч рублей.

Во время предварительного следствия шестеро обвиняемых вину в содеянном признали. Уголовные дела переданы на рассмотрение в суд.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

15.10.2021 08:07
- гость -

"Поняв, что ее обманули, гражданка обратилась с заявлением в полицию", ну теперь понятно, почему она не могла сдать теорию....

15.10.2021 08:32
Гость

Не великого ума Дама, промолчала бы, что ее кинули и сдавала бы дальше.
Один плюс, не будет ее на дорогах общего пользования какое-то время.

15.10.2021 09:03
Да, уж!

Сразу эту умную лишить прав пожизненно (хоть и не получила их законно).

15.10.2021 09:12
- гость -

сама стала фигурантом уголовного дела о покушении на дачу взятки
это фиаско! надо же какая настырная!
интересно, если б мент взятку взял, а она все равно права не получила, опять бы пошла заяву писать?

15.10.2021 09:20
krash

остается надеяться, что она НИКОГДА не получит прав. ибо....ЗАЧЕМ таким курицам на дорогу? Тут и так места нет от таких. Особенно на кольце их прям ппц как видно.

15.10.2021 09:41
- гость -

Представляю, как хохотали полицейские... Здравствуйте, хотела обмануть всех, а обманули меня. Разберитесь и накажите...

15.10.2021 12:00
- гость -

Нифига вы понимаете. Мадам купила себе путевку на отдых. Только и всего.

15.10.2021 13:02
гiсть

интересно, как нашли остальных, заплативших деньги

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