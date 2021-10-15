Мужчина стрелял из пистолета на проезжей части в Барнауле

Мужчина стрелял из пистолета возле ТЦ "Огни" в Барнауле. Это произошло рядом с цветочными киосками на улице Малахова, сообщает "Инцидент Барнаул".
По словам очевидцев, мужчина вышел на проезжую часть возле остановки, достал пистолет и начал стрелять. При этом якобы он попал в одну из проезжающих машин.
На опубликованном в сообществе видео можно заметить, как на стрелявшего идут двое мужчин. Увидев пистолет, они предпочли скрыться. Также видно, как после их ухода владелец оружия изгибается, как будто в него попали тяжёлым предметом.
Всё это время рядом с местом происшествия были прохожие и ездили автомобили.
Ранее жители Барнаула заметили мужчину, который пытался приставать к детям на улице и предлагал им конфеты.
Комментарии
Смутные времена, смутные... Надо к худшему готовиться.
Всё это время рядом с местом происшествия ходили прохожие и ездили автомобили.
Это Россия! Всем на всех плевать. Они бы могли бы и перестрелять друг друга и все бы делали вид, что не замечают.
проверьте - не было ли при нем черно-белой собаки и есть ли бородавки на лице
Он якобы
но не точно
и сомнительно
держите нас в курсе
Всем на всех плевать. Они бы могли бы и перестрелять друг друга и все бы делали вид, что не замечают
,
а расскажите что же делать - всезнающий вы наш
а лучше покажите
это таксист, добром просил синяков покинуть машину
один вышел, начал поливать машину пивом
потом вылез второй и начали гонять таксера, вот и нарвались
а ну все по заслугам, тогда норм
Не безопасно в городе Барнауле.
Мало нам карантина так ещё стрелков на улице полно.
Очень и очень грустно от таких новостей.
Что молчат наши спецслужбы?
С игрушкой был или настоящий пистолет?
Псих. больной или идиот?
Одни вопросы, а ответ ждём пождем...
Он наверное должен был полицию вызвать. Если бы уж напали с угрозой для здоровья тогда применять оружие в целях самообороны и в соответствии с правилами применения. А так он настрелял на лишение права на оружие