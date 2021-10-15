Мужчина стрелял из пистолета на проезжей части в Барнауле

Мужчина стрелял из пистолета возле ТЦ "Огни" в Барнауле. Это произошло рядом с цветочными киосками на улице Малахова, сообщает "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, мужчина вышел на проезжую часть возле остановки, достал пистолет и начал стрелять. При этом якобы он попал в одну из проезжающих машин.

На опубликованном в сообществе видео можно заметить, как на стрелявшего идут двое мужчин. Увидев пистолет, они предпочли скрыться. Также видно, как после их ухода владелец оружия изгибается, как будто в него попали тяжёлым предметом.

Всё это время рядом с местом происшествия были прохожие и ездили автомобили.

Ранее жители Барнаула заметили мужчину, который пытался приставать к детям на улице и предлагал им конфеты.