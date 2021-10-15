Россия снова побила рекорды по суточной смертности и приросту заболевших COVID-19

В России за прошедшие сутки выявили 32 196 случаев коронавируса, что стало очередным максимумом для страны. Общее число заболевших достигло 7 925 176 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+6631 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+2632) и Московской области (+2110). В Алтайском крае выявили ещё 335 случаев ковида.

Скончались ещё 999 заражённых – это также новый рекорд с начала пандемии. Всего в стране зарегистрировали 221 313 летальных случаев.

Выздоровели за весь период 6 960 024 пациента, в том числе 22 268 – за последние сутки.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условие перехода к чрезвычайным мерам против COVID-19.