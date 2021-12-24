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Жительница Барнаула пожаловалась на таксиста, который обматерил её и не довёз до места

, ИА "Амител"
Горожанка указала не тот адрес, за что выслушивала претензии всю поездку
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Жительница Барнаула в сообществе "Чёрный список" рассказала о таксисте, который нахамил ей и не выполнил заказ. По словам женщины, она воспользовалась службой заказа такси "Поехали!".

Горожанка рассказала, что вызвала такси, но чуть позже заметила, что указала не тот дом. Женщина написала водителю и попросила изменить адрес подачи машины, но он не отреагировал.

"Думаю, ладно, подойду сама, извинюсь, мой косяк. Подхожу, открываю дверь, говорю: "Здравствуйте", – написала горожанка. 

После этого, по её словам, всю дорогу она выслушивала маты от водителя. В какой-то момент он попросил показать дорогу, но пассажирка не смогла этого сделать. Тогда мужчина просто высадил её, не довезя до места.

Ранее несколько барнаульцев пожаловались на таксистов, которые срывают поездки.

Барнаульцы пожаловались на таксистов, которые принимают оплату и уезжают

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент +73852594466

Комментарии

24.12.2021 14:12
- гость -

Ранее несколько барнаульцев пожаловались на таксистов, которые срывают поездки.

За те копейки, что стоит такси, что вы хотели? В "Поехали" вообще самые дешевые цены. Заказывайте такси премиум класса и будет вам вежливое отношение.

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