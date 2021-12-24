Жительница Барнаула в сообществе "Чёрный список" рассказала о таксисте, который нахамил ей и не выполнил заказ. По словам женщины, она воспользовалась службой заказа такси "Поехали!".

Горожанка рассказала, что вызвала такси, но чуть позже заметила, что указала не тот дом. Женщина написала водителю и попросила изменить адрес подачи машины, но он не отреагировал.

"Думаю, ладно, подойду сама, извинюсь, мой косяк. Подхожу, открываю дверь, говорю: "Здравствуйте", – написала горожанка.

После этого, по её словам, всю дорогу она выслушивала маты от водителя. В какой-то момент он попросил показать дорогу, но пассажирка не смогла этого сделать. Тогда мужчина просто высадил её, не довезя до места.

Ранее несколько барнаульцев пожаловались на таксистов, которые срывают поездки.