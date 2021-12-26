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В Барнауле пожаловались на устроившего "гонки" водителя автобуса

, ИА "Амител"
Мужчина, работающий на маршруте № 80, сперва начал гоняться с другим автобусом, а после отказался принимать оплату по карте
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Жительница Барнаула пожаловалась на поведение водителя автобусного маршрута № 80. Согласно ее обращению, опубликованному в паблике Barnaul 22, мужчина устраивал гонки с другим автобусом маршрута № 77 на дорожном отрезке от остановки "Пушкина" до остановки "Нагорный парк".

"Я, молодая тётенька 39 лет дважды чуть не упала, готовясь на выход", — рассказала женщина отметив, что надломила подготовленную к оплате транспортную карту.

Кроме того, оплата по карте водителя не устроила — он попросил расплатиться наличными. Мужчина уверял, что денег на ее карте нет, поэтому оплата не проходит.

"Я спокойно объясняю, что на карте деньги есть, перезагрузите терминал. Водитель закрывает двери, пытается уехать, не высадив меня на остановке. Утверждает, что я разрезала карту ножницами, что на карте вообще нет денег и пытается карту забрать!", – рассказала женщина.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей +73852594466

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