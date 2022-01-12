Бывший главврач ликвидированной горбольницы № 11 Андрей Коломиец стал проректором в АГМУ

Бывший главный врач барнаульской городской больницы № 11 Андрей Коломиец занял должность проректора в алтайском медуниверсите. Назначение специалиста amic.ru подтвердили в АГМУ. Должности главврача он лишился в конце 2021 года, поскольку медучреждение упразднили.

К своим обязанностям Коломиец официально приступил с 10 января, пояснили amic.ru в университете. В АГМУ заслуженный врач России будет работать проректором по развитию регионального здравоохранения. Впрочем, адаптироваться специалисту не придётся. На протяжении многих лет он преподаёт в вузе, а с 2007 года заведует кафедрой травматологии и ортопедии.

До 31 декабря 2021 года Андрей Коломиец руководил городской больницей № 11. С 1 января 2022-го юридически медучреждение перестало существовать. Согласно давним планам алтайского Минздрава, клинику присоединили к 12-й горбольнице. В ближайшее время на базе большой объединённой клиники планируется запустить краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 2.

Коломиец был одним из кандидатов на пост главного врача будущей БСМП № 2. Но в январе 2021 года стало известно, что медучреждение возглавит главврач 12-й горбольницы Сергей Воронкин. Тогда представителей медицинской общественности возмутило решение крайздрава. Специалисты отмечали, что у такого опытного специалиста, как Коломиец, есть всё, чтобы успешно руководить крупной клиникой. Впрочем, и Воронкин БСМП № 2 не возглавил. В ноябре 2021 года он стал заместителем министра здравоохранения региона Дмитрия Попова. Теперь и Коломиец обзавёлся новой высокой должностью.