Аллерголог рассказала, как пережить сезон тополиного пуха и цветения трав

Врач советует влажную уборку, специальные сетки на окна и респираторы

04 июня 2026, 14:17, ИА Амител

Тополиный пух в Барнауле / Фото: amic.ru

Сезон цветения трав в сочетании с обильным тополиным пухом — настоящее испытание для аллергиков. Врач-аллерголог Надежда Логина в беседе с "Абзацем" объяснила, почему этот период так тяжел, и дала рекомендации, как облегчить состояние.

Оказывается, сам по себе тополиный пух — не аллерген, а сорбент, то есть губка, которая впитывает и переносит пыльцу. Именно эта связка и вызывает иммунный ответ.

Что делать дома

Логина советует установить на окна специальные сетки с мелкими ячейками — они задерживают не только мошек, но и опасные микрочастицы. Пылесосить и мыть полы придется чаще, чем обычно, причем только влажным способом.

Прогулки под вопросом

На улице аллергикам лучше держаться подальше от парков, полей и дачных участков, где концентрация пыльцы зашкаливает. Если выйти все же нужно, поможет респиратор или назальный спрей-барьер, создающий тонкую защитную пленку на слизистой.

Кстати, кондиционер в машине или офисе может облегчить жизнь, но только если его фильтры идеально чистые. А вот обычная медицинская маска не просто бесполезна — она собирает пыльцу под собой и лишь усиливает приступ.

Время лечиться

Надежда Логина напоминает: аллергия — это не приговор, а сбой в работе иммунитета. При первых симптомах лучше идти к врачу: современные методы терапии позволяют избавиться от чувствительности к пыльце навсегда.