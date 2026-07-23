"Алтай и Шукшин теперь неразделимы". Как открыли XXVIII Шукшинский кинофестиваль

В конкурсную программу вошли 44 фильма, а почетными гостями стали Даниил Страхов, Анна Якунина, режиссеры, продюсеры и писатели

23 июля 2026, 12:05, ИА Амител

Красная дорожка XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

XXVIII Всероссийский Шукшинский кинофестиваль официально открылся 22 июля в Барнауле. Церемония прошла в Алтайском краевом театре драмы имени Василия Шукшина. В этом году Шукшинским дням исполнилось уже 50 лет. Из-за плохой погоды организаторы кинофорума отказались от красной ковровой дорожки. Впрочем, зрители тепло приветствовали гостей, среди которых своим статусом выделялись актеры Даниил Страхов и Анна Якунина.

"Диалог о самом сокровенном"

Старт кинофестивалю дал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он напомнил, что традиция собираться в конце июля на родине Василия Шукшина появилась полвека назад как народная инициатива. Глава региона процитировал писателя Валентина Распутина, который считал, что именно Шукшин мог бы представить характер русского человека всему миру.

По словам губернатора, фестиваль стал разговором о правде жизни, ценностях, будущем и вопросах, которые волнуют людей.

«Каждый раз остается волнение не только перед встречей со зрителем и жюри, показом работ, но и перед возвращением к творчеству Василия Макаровича Шукшина», — отметил Виктор Томенко.

Приветствие председателя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова зачитал руководитель продюсерского центра "Киновек" Михаил Калинин. В своем обращении режиссер подчеркнул, что произведения Шукшина продолжают вдохновлять новые поколения авторов.

"Шукшин обязывает ко многому"

Одним из почетных гостей фестиваля стал актер театра и кино Даниил Страхов. Он признался, что участие в событии, которое носит имя Василия Шукшина, ощущается как большая ответственность.

«Фестиваль, носящий имя такого талантливого человека, обязывает тебя ко многому», — сказал актер.

В Барнаул Даниил Страхов приехал с моноспектаклем "Бей в поэта". В постановку вошли произведения разных авторов, стихотворение отца актера и его собственные тексты. Материал выстроен как история о том, кто такой поэт, чем он наполняет жизнь и что стоит за этим словом.

Страхов рассказал, что знаком с творчеством Шукшина с детства. Среди особенно важных для него работ он назвал фильмы "Они сражались за Родину", "Калина красная" и "Печки-лавочки".

«Его чувство правды всегда было для меня серьезным ориентиром. Его искренность, честность и бесхитростность», — отметил Даниил Страхов.

"Студенты учатся на Шукшине"

Народная артистка России Анна Якунина представила в Молодежном театре Алтая программу "Монолог женщины". Она поблагодарила барнаульских зрителей за теплый прием и назвала встречу с ними прекрасным эмоциональным обменом.

По словам актрисы, произведения Шукшина сохраняют особое значение для театрального образования. Молодые артисты продолжают ставить его рассказы и изучать созданные им характеры.

«Студенты учатся на Шукшине, потому что это потрясающие образы. Он оставил нам целую энциклопедию характеров. Это навсегда останется в истории», — сказала Анна Якунина.

Актриса приезжает в Алтайский край не впервые. Она участвовала в открытии памятника Роберту Рождественскому, выступала со спектаклями и планирует вернуться снова.

Она также предложила создать отдельный фестивальный проект — спектакль по рассказам Шукшина с участием всех приглашенных актеров. По ее задумке, режиссер мог бы собрать постановку прямо во время фестиваля.

"Алтай и Шукшин теперь неразделимы"

Писатель, историк литературы и ведущий программы "Игра в бисер" Игорь Волгин назвал Алтай и Шукшина единым культурным образом.

Он сравнил регион с Михайловским, которое невозможно представить без Александра Пушкина. По словам Волгина, Шукшин сумел соединить литературу, актерское мастерство и режиссуру так, как не удавалось никому другому.

«Больше в русской литературе и русской истории нет личности, которая бы так сочетала в себе литературу, кино, актерство и режиссуру. Причем при такой короткой жизни. Он поступает во ВГИК в 25 лет, и у него остается всего 20 лет на все. И он успевает создать свой кинематограф», — отметил Игорь Волгин.

44 фильма и четыре состава жюри

В программу вошли три основных конкурса: полнометражного игрового, короткометражного и документального кино. Также пройдут внеконкурсные показы, встречи с авторами и мастер-классы.

Полнометражные работы оценит жюри во главе с Михаилом Калининым. Председателем жюри "короткого метра" стал Евгений Григорьев, документального кино — Галина Леонтьева. Молодежный фестиваль "Шукшин молодой" возглавила Элеонора Тухарели.

После церемонии на площадке перед театром драмы показали конкурсные короткометражные фильмы. В кинотеатре "Мир" прошла премьера картины открытия — фильма "Цинга" режиссера Владимира Головнева. После сеанса зрители встретились с автором.

Второй год подряд в парке "Изумрудный" работает кинопарк "Шукшин молодой". Там проходят конкурсные и внеконкурсные сеансы, кинолекторий и лаборатория "Фабрика кино". Проводят программу благодаря Президентскому фонду культурных инициатив.

Победителей назовут на горе Пикет

Главные события Шукшинских дней пройдут 25 июля — в день рождения Василия Макаровича. На горе Пикет откроют фестивальную деревню с литературными и творческими площадками, народными гуляньями и выставкой-ярмаркой "Чудики".

Музей-заповедник имени Шукшина представит проект, посвященный 50-летию фестиваля. Там же пройдет церемония закрытия кинофорума и награждение победителей.

Главный приз — ваза из ревневской яшмы, изготовленная мастерами Колыванского камнерезного завода. Она представляет собой уменьшенную копию знаменитой "Царицы ваз", которая хранится в Эрмитаже.

Победителя выберут среди 44 конкурсных картин. Как и прежде, девизом фестиваля остаются слова Василия Шукшина: "Нравственность есть Правда".