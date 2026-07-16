Известный актер Даниил Страхов прочтет в Барнауле монолог в стихах "Бей в поэта"
Артист представит подборку произведений известных поэтов, а также собственные стихи
16 июля 2026, 07:15, ИА Амител
В Барнауле, в Алтайском краевом театре драмы имени В. М. Шукшина, состоится показ монолога в стихах "Бей в поэта" в исполнении известного российского актера Даниила Страхова.
Как рассказали в театре, в программу вошли стихи Бориса Рыжего и Александра Кушнера, Геннадия Григорьева и Геннадия Шпаликова, Иосифа Бродского и Леонида Аронзона, Арсения Тарковского, Давида Самойлова, Александра Еременко, а также собственные произведения артиста.
«Это не спектакль. Здесь нет декораций, нет партнеров. Не творческий вечер. Я не часто даю интервью и не очень‑то открыт для публики... Так как же назвать то, ради чего сегодня мы все собрались? Назовем это спокойно и без претензий — разговор. С той лишь подробностью, что говорить буду в основном я. Ведь если мы будем говорить все и одновременно, то никто ничего не услышит. Монолог — так будет еще точнее. Монолог в стихах», — анонсировал сам актер.
Литературное мероприятие пройдет 21 июля в 18:30. Возрастное ограничение — 16+.
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