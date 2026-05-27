Алтайские социалисты провели выездные приемы жителей Бийского района

Люди пожаловались на экологию, дороги, отопление, воду, отсутствие газа и проблемы с соцобъектами

27 мая 2026, 16:27, ИА Амител

Прием граждан / Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия"

Алтайские социалисты 21–22 мая провели выездные приемы граждан в Бийске и селах Бийского района. Депутат Госдумы, лидер алтайского отделения партии "Справедливая Россия" Александр Терентьев принял жителей в Бийске. Депутат АКЗС Евгения Боровикова и депутат Барнаульской городской Думы Захар Торычев работали с обращениями в семи населенных пунктах. Помощник депутата Госдумы Александр Даньшин встретился с жителями еще восьми сел. По всем письменным обращениям подготовят запросы в профильные ведомства, по устным вопросам люди уже получили консультации.

Экология, дороги и муниципальная реформа

Одной из самых острых тем на приеме у Александра Терентьева стала экологическая обстановка, которую жители связывают с работой местного предприятия. Люди сообщили о регулярных выбросах в атмосферу и жалобах на самочувствие. Также бийчане подняли вопрос вывоза мусора после субботников и состояния озера Ковалевское, которому, по словам заявителей, нужна очистка от ила.

Жители также рассказали о плохом состоянии дорог в частном секторе и нестабильном интернете, несмотря на наличие вышек связи. Отдельно люди высказались против муниципальной реформы, которая предполагает преобразование районов в округа и ликвидацию сельсоветов. По их мнению, это может отдалить жителей от власти на местах.

Отопление, газ и коммунальные проблемы

На приеме у Евгении Боровиковой житель поселка Заря рассказал о проблемах в многоквартирном доме. Село газифицировали, но дом к сети не подключили. При этом счета за отопление, по словам заявителя, резко выросли: за квартиру площадью 52,3 кв. м в ноябре 2025 года начислили 2912 рублей, а в январе 2026 года — уже 8183 рубля.

Житель также сообщил, что с 28 февраля по 3 марта в доме не давали тепло, а 4–5 марта произошел порыв трубы, из-за которого пострадали квартиры на двух этажах. Кроме того, жильцы пожаловались на состояние канализации и отсутствие ремонта.

Прием граждан / Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия"

Дороги, паводок и почта

Александру Даньшину жители Шебалино и Верх-Бехтемира рассказали о разбитых дорогах. В Верх-Бехтемире люди опасаются, что из-за такого состояния проездов экстренные службы не смогут быстро добраться до села. В Шебалино также нет аптеки, поэтому за льготными лекарствами жителям приходится ездить в другие населенные пункты.

В Большеугренево попросили помочь с аварийным зданием школы, начислением пенсии и ремонтом дорог. В Новиково жители обратились после весеннего паводка: вода повредила дом, но компенсации не хватает на ремонт. Заявительница является опекуном внучки и уже долго ждет квартиру по очереди.

В Усятском пожаловались на спор вокруг земельного пая, отсутствие газа и отмену продажи проездных билетов до райцентра в почтовом отделении. В Светлоозерском жители сообщили о грязной воде и плохих дорогах.