Алтайский край лидирует в Сибири по выращиванию арбузов и дынь
В 2026 году ожидается урожай в размере 6,7 тысячи тонн
30 июля 2026, 15:28, ИА Амител
Алтайский край в 2026 году вновь станет лидером в Сибирском федеральном округе по выращиванию бахчевых культур: на полях региона собирают более 75% всего окружного урожая арбузов и дынь, сообщили в Россельхозбанке.
«В прошлом году валовой сбор арбузов и дынь в крае составил 6,5 тыс. тонн, а в 2026 году ожидается урожай в объеме 6,7 тыс. тонн», — говорится в сообщении департамента общественных связей РСХБ.
На втором месте — Омская область с урожаем в размере 900 тонн в прошлом году и прогнозом на 2026 год в 930 тонн. Также в тройку входит Новосибирская область, где в прошлом году собрали 350 тонн, а в этом году размер урожая оценивается в 360 тонн.
Согласно прогнозу аналитиков, в текущем сезоне в СФО урожай вырастет на 2,9% — до 8,8 тыс. тонн. Для сравнения: в 2025 году было выращено 8,6 тыс. тонн арбузов и дынь.
«Драйвером развития отрасли в этом направлении могут стать мелиорационные мероприятия. Ирригация земель становится необходимым условием для повышения урожайности и прибыли с одного гектара. Ввиду учащения засушливых периодов в Сибири в последние годы и нарастания рисков в растениеводстве, оснащение системами орошения полей сейчас становится огромным вкладом в эффективность отрасли растениеводства особенно для овощных, бахчевых, плодово-ягодных культур, отзывчивых к влаге», — подчеркнул заместитель руководителя Центра отраслевой экспертизы РСХБ Олег Князьков.
15:45:32 30-07-2026
при желании можно и всю сибирь накормить. но есть нюанс. примерно тот же что и с рыбоводством.