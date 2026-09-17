Бийчанка похитила золотую цепочку с крестом у пьяного мужчины, уснувшего на тротуаре

Женщине грозит до пяти лет лишения свободы

17 сентября 2026, 10:16, ИА Амител

Цепочка / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В Бийске 38-летняя ранее судимая местная жительница похитила у 28-летнего мужчины золотую цепочку с крестом стоимостью 140 тыс. рублей и банковскую карту, с которой потратила 5 тыс. рублей, сообщает МВД по Алтайскому краю.

"Потерпевший отдыхал в одном из баров. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, он вышел на улицу и уснул прямо на тротуаре", — рассказали в ведомстве.

К лежащему мужчине подошла женщина, аккуратно сняла с его шеи ювелирное украшение и забрала из кармана банковскую карту, с которой позже оплатила покупки в магазинах.

Ранее в Барнауле пьяный мужчина украл у пенсионерки золотые украшения, но потерял их по дороге домой.