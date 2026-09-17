Бийчанка похитила золотую цепочку с крестом у пьяного мужчины, уснувшего на тротуаре
Женщине грозит до пяти лет лишения свободы
17 сентября 2026, 10:16, ИА Амител
В Бийске 38-летняя ранее судимая местная жительница похитила у 28-летнего мужчины золотую цепочку с крестом стоимостью 140 тыс. рублей и банковскую карту, с которой потратила 5 тыс. рублей, сообщает МВД по Алтайскому краю.
"Потерпевший отдыхал в одном из баров. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, он вышел на улицу и уснул прямо на тротуаре", — рассказали в ведомстве.
К лежащему мужчине подошла женщина, аккуратно сняла с его шеи ювелирное украшение и забрала из кармана банковскую карту, с которой позже оплатила покупки в магазинах.
Ранее в Барнауле пьяный мужчина украл у пенсионерки золотые украшения, но потерял их по дороге домой.
10:19:33 17-09-2026
с крестом --- ничего святого
10:30:10 17-09-2026
Гость (10:19:33 17-09-2026) с крестом --- ничего святого... не понял что неправильно - воровать золотые кресты или синячить как Буратино?
10:42:10 17-09-2026
Мусик (10:30:10 17-09-2026) не понял что неправильно - воровать золотые кресты или синяч... Да всё правильно. Просто без святости.
10:24:54 17-09-2026
За что же интересно она ранее судимая, если такая тупая?
10:56:33 17-09-2026
В этой истории и пожалеть-то некого, тётка дура просто, а синявка - он синявка и есть.. Тётку, я так понимаю, не задержали?? Даже ментов похвалить не за что.. А что вы хотели - Бийск..
11:16:10 17-09-2026
На карточке спалилась или ломбард сдал :)
11:34:00 17-09-2026
Вежливый Человек (11:16:10 17-09-2026) На карточке спалилась или ломбард сдал :)... На карточке, скорее всего