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Бийчанка похитила золотую цепочку с крестом у пьяного мужчины, уснувшего на тротуаре

Женщине грозит до пяти лет лишения свободы

17 сентября 2026, 10:16, ИА Амител

Цепочка / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru
Цепочка / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В Бийске 38-летняя ранее судимая местная жительница похитила у 28-летнего мужчины золотую цепочку с крестом стоимостью 140 тыс. рублей и банковскую карту, с которой потратила 5 тыс. рублей, сообщает МВД по Алтайскому краю.

"Потерпевший отдыхал в одном из баров. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, он вышел на улицу и уснул прямо на тротуаре", — рассказали в ведомстве.

К лежащему мужчине подошла женщина, аккуратно сняла с его шеи ювелирное украшение и забрала из кармана банковскую карту, с которой позже оплатила покупки в магазинах.

Ранее в Барнауле пьяный мужчина украл у пенсионерки золотые украшения, но потерял их по дороге домой.

Бийск Криминал
       

Комментарии 7

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Гость

10:19:33 17-09-2026

с крестом --- ничего святого

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Мусик

10:30:10 17-09-2026

Гость (10:19:33 17-09-2026) с крестом --- ничего святого... не понял что неправильно - воровать золотые кресты или синячить как Буратино?

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Гость

10:42:10 17-09-2026

Мусик (10:30:10 17-09-2026) не понял что неправильно - воровать золотые кресты или синяч... Да всё правильно. Просто без святости.

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Гость

10:24:54 17-09-2026

За что же интересно она ранее судимая, если такая тупая?

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Мимопроходящий

10:56:33 17-09-2026

В этой истории и пожалеть-то некого, тётка дура просто, а синявка - он синявка и есть.. Тётку, я так понимаю, не задержали?? Даже ментов похвалить не за что.. А что вы хотели - Бийск..

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Вежливый Человек

11:16:10 17-09-2026

На карточке спалилась или ломбард сдал :)

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Гость

11:34:00 17-09-2026

Вежливый Человек (11:16:10 17-09-2026) На карточке спалилась или ломбард сдал :)... На карточке, скорее всего

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