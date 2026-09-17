Жительница Барнаула вошла в число лучших сотрудников АЗС "Газпром нефти"
Она оказалась в тройке победителей в номинации "Оператор-бариста" среди более трех тысяч специалистов из России и СНГ
17 сентября 2026, 10:00, ИА Амител
Ежегодный конкурс профессионального мастерства "Газпром нефть" выявил сильнейших сотрудников нефтебаз, бензовозных парков и автозаправочных станций. В этом году мероприятие прошло в онлайн-формате. Особый фокус организаторы сделали на проверке знаний и обмене лучшими практиками, которые помогают повысить эффективность логистики и качество обслуживания клиентов. "Газпром нефть" развивает систему обмена передовым опытом среди сотрудников АЗС и нефтебаз, и конкурс стал одной из ключевых площадок для этого.
Тестирование проходило с июня по август. В отборочном этапе участвовали более трех тысяч специалистов из России и стран СНГ: сотрудники и руководители АЗС, операторы и инженеры нефтебаз, метрологи и лаборанты, электрослесари и водители бензовозов.
Конкурс профмастерства в очередной раз подтвердил, что в компании работают сильнейшие специалисты топливно-логистической отрасли, отметила начальник отдела по работе с персоналом сегмента сбыта моторных топлив "Газпром нефти" Светлана Колесникова. По ее словам, у многих за плечами годы обучения, сотни рабочих смен, тысячи решений, принятых порой в непростых условиях. Сотрудники готовы постоянно развиваться, осваивать новые технологии и передавать опыт коллегам — не только в ходе состязаний, но и в повседневной деятельности.
Конкурсанты демонстрировали профессиональные навыки, решали практические задачи и проходили теоретическое тестирование. В финал вышли более 160 человек, 44 из них стали призерами.
Среди победителей — жительница Барнаула Светлана Ковалева, работник кафе на АЗС сети "Газпромнефть" на Правобережном тракте, на повороте к селу Санниково. Она вошла в тройку лучших в номинации "Оператор-бариста".
10:18:19 17-09-2026
Большая молодец! тяжелый труд, тем более в такие сложные времена
10:21:43 17-09-2026
сосиски с Газпром нефть - наверняка лучшие!
11:51:57 17-09-2026
на гоголя покупаем, с детьми, хот-доги фри и себе - капучино.
причем специально, даже если топливо не нужно.
вкусный фаст-фуд и хорошее обслуживание.
В санниково и в Бердске - тоже все здорово.
на федеральном уровне отладили работу с клиентами - большие молодцы.
12:14:08 17-09-2026
Трагати (11:51:57 17-09-2026) на гоголя покупаем, с детьми, хот-доги фри и себе - капучин... Сколько стоит хот дог?
12:14:15 17-09-2026
Трагати (11:51:57 17-09-2026) на гоголя покупаем, с детьми, хот-доги фри и себе - капучин... О! Элита!
12:22:45 17-09-2026
Гость (12:14:15 17-09-2026) О! Элита!... Пусть травят себя, жалко что-ли 😋
12:42:13 17-09-2026
Что там дали ей, значок, вымпел или похвальную грамоту?
13:45:55 17-09-2026
Гость (12:42:13 17-09-2026) Что там дали ей, значок, вымпел или похвальную грамоту? ... Да какая вм разница (написавшим выше) что нравится девушке и её детям кушать хот доги. Нет же минусят, ерничают. Зачем?
17:21:16 17-09-2026
Гость (13:45:55 17-09-2026) Да какая вм разница (написавшим выше) что нравится девушке и... А тебе какая разница кто что делает?
07:36:48 18-09-2026
Кто хочет уйти пораньше-кушайте хот-доги