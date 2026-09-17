Жительница Барнаула вошла в число лучших сотрудников АЗС "Газпром нефти"

Она оказалась в тройке победителей в номинации "Оператор-бариста" среди более трех тысяч специалистов из России и СНГ

17 сентября 2026, 10:00, ИА Амител

Хот-доги на АЗС / Фото: Мария Андреева

Ежегодный конкурс профессионального мастерства "Газпром нефть" выявил сильнейших сотрудников нефтебаз, бензовозных парков и автозаправочных станций. В этом году мероприятие прошло в онлайн-формате. Особый фокус организаторы сделали на проверке знаний и обмене лучшими практиками, которые помогают повысить эффективность логистики и качество обслуживания клиентов. "Газпром нефть" развивает систему обмена передовым опытом среди сотрудников АЗС и нефтебаз, и конкурс стал одной из ключевых площадок для этого.

Тестирование проходило с июня по август. В отборочном этапе участвовали более трех тысяч специалистов из России и стран СНГ: сотрудники и руководители АЗС, операторы и инженеры нефтебаз, метрологи и лаборанты, электрослесари и водители бензовозов.

Конкурс профмастерства в очередной раз подтвердил, что в компании работают сильнейшие специалисты топливно-логистической отрасли, отметила начальник отдела по работе с персоналом сегмента сбыта моторных топлив "Газпром нефти" Светлана Колесникова. По ее словам, у многих за плечами годы обучения, сотни рабочих смен, тысячи решений, принятых порой в непростых условиях. Сотрудники готовы постоянно развиваться, осваивать новые технологии и передавать опыт коллегам — не только в ходе состязаний, но и в повседневной деятельности.

Конкурсанты демонстрировали профессиональные навыки, решали практические задачи и проходили теоретическое тестирование. В финал вышли более 160 человек, 44 из них стали призерами.

Среди победителей — жительница Барнаула Светлана Ковалева, работник кафе на АЗС сети "Газпромнефть" на Правобережном тракте, на повороте к селу Санниково. Она вошла в тройку лучших в номинации "Оператор-бариста".