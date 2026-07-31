Алтайский Россельхознадзор проверил сафари-парк под Троицким и выявил нарушения
Предприниматель организовал деятельность без получения необходимой лицензии
31 июля 2026, 08:47, ИА Амител
Специалисты управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай выявили нарушения во время внеплановой проверки сафари-парка "Лаки Ферма" в Троицком районе. В отношении владельца объекта возбудили административные дела, сообщили в пресс-службе ведомства.
Контрольное мероприятие прошло 27 июля в зоопарке, расположенном вдоль федеральной трассы Р-256 рядом с селом Троицким. На территории сафари-парка содержатся яки, маралы, козы, лошади, домашняя птица и другие животные.
«В ходе проверки инспекторы установили, что предприниматель организовал деятельность сафари-парка без получения необходимой лицензии. Кроме того, размеры некоторых вольеров не соответствовали установленным требованиям», — отметили в ведомстве.
Также сотрудники Россельхознадзора выявили иные нарушения требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и условиям их содержания.
По итогам проверки в отношении предпринимателя возбуждены административные дела по частям 1 и 2 статьи 8.53 КоАП РФ. Владельцу сафари-парка выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
23:30:11 31-07-2026
Это моя ферма. Россельхознадзор ошибся адресом. Ферма по определению - не зоопарк. Докопались на ровном месте. А вы знали что домашней свинье положен, по их мнению, вольер 300 квадратных метров и 40 метров теплого помещения, козе теплое помещение 10 м2? И что кролики = зайцы? Выворачивают законы как хотят. Я забыл спросить у инспектора, кем они считают собак и кошек, проживающих на ферме, исправлю этот момент при встрече.