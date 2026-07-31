Алтайский Россельхознадзор проверил сафари-парк под Троицким и выявил нарушения

Предприниматель организовал деятельность без получения необходимой лицензии

31 июля 2026, 08:47, ИА Амител

Сафари-парк под Троицким / Фото: алтайский Россельхознадзор

Специалисты управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай выявили нарушения во время внеплановой проверки сафари-парка "Лаки Ферма" в Троицком районе. В отношении владельца объекта возбудили административные дела, сообщили в пресс-службе ведомства.

Контрольное мероприятие прошло 27 июля в зоопарке, расположенном вдоль федеральной трассы Р-256 рядом с селом Троицким. На территории сафари-парка содержатся яки, маралы, козы, лошади, домашняя птица и другие животные.

«В ходе проверки инспекторы установили, что предприниматель организовал деятельность сафари-парка без получения необходимой лицензии. Кроме того, размеры некоторых вольеров не соответствовали установленным требованиям», — отметили в ведомстве.

Также сотрудники Россельхознадзора выявили иные нарушения требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и условиям их содержания.

По итогам проверки в отношении предпринимателя возбуждены административные дела по частям 1 и 2 статьи 8.53 КоАП РФ. Владельцу сафари-парка выдано предписание об устранении выявленных нарушений.