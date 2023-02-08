Алтайское управление по тарифам покинул начальник на фоне скандалов с тарифами

С 7 февраля обязанности руководителя временно исполняет заместитель Евгений Шестаков

08 февраля 2023, 16:22, ИА Амител

Евгений Шестаков / Фото: tarif.alregn.ru

По распоряжению губернатора Алтайского края Виктора Томенко в управлении по тарифам сменился руководитель, сообщается на сайте ведомства.

В разделе "Руководство" на данный момент руководитель не указан, но есть пояснение в одну строчку: "Начальник управления (вакансия)".

Однако в справке, касающейся заместителя начальника управления Евгения Шестакова, указано, что он назначен новым врио руководителя ведомства.

"С 7 февраля 2023 года распоряжением губернатора Алтайского края на Евгения Борисовича возложено временное исполнение обязанностей по должности начальника управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов", – говорится в биографической справке.

Как уточняет "Банкфакс" со ссылкой на источники, Колосков покинул должность по собственному желанию в связи со сменой места работы. Он почти три года временно исполнял обязанности руководителя управления – с мая 2020 года после ухода с поста Александра Катнова.

Напомним, сейчас жители края массово выражают недовольство в связи с повышением тарифов в декабре 2022 года. Накануне прокуратура начала проверку после жалоб на высокие тарифы ЖКХ.

В городах проводятся митинги против роста тарифов. Жители региона стали чаще просить субсидии на оплату ЖКУ, поскольку не все могут справиться с суммами в квитанциях. А глава Минсоцзащиты края вынуждена отвечать на критику по поводу субсидий.