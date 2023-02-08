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Алтайское управление по тарифам покинул начальник на фоне скандалов с тарифами

С 7 февраля обязанности руководителя временно исполняет заместитель Евгений Шестаков

08 февраля 2023, 16:22, ИА Амител

Евгений Шестаков / Фото: tarif.alregn.ru
Евгений Шестаков / Фото: tarif.alregn.ru

По распоряжению губернатора Алтайского края Виктора Томенко в управлении по тарифам сменился руководитель, сообщается на сайте ведомства.

В разделе "Руководство" на данный момент руководитель не указан, но есть пояснение в одну строчку: "Начальник управления (вакансия)".

Однако в справке, касающейся заместителя начальника управления Евгения Шестакова, указано, что он назначен новым врио руководителя ведомства.

"С 7 февраля 2023 года распоряжением губернатора Алтайского края на Евгения Борисовича возложено временное исполнение обязанностей по должности начальника управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов", – говорится в биографической справке.

Как уточняет "Банкфакс" со ссылкой на источники, Колосков покинул должность по собственному желанию в связи со сменой места работы. Он почти три года временно исполнял обязанности руководителя управления – с мая 2020 года после ухода с поста Александра Катнова.

Напомним, сейчас жители края массово выражают недовольство в связи с повышением тарифов в декабре 2022 года. Накануне прокуратура начала проверку после жалоб на высокие тарифы ЖКХ.

В городах проводятся митинги против роста тарифов. Жители региона стали чаще просить субсидии на оплату ЖКУ, поскольку не все могут справиться с суммами в квитанциях. А глава Минсоцзащиты края вынуждена отвечать на критику по поводу субсидий.

 

Комментарии 32

  • Могу подарить старый учебник "Как устроена ТЭЦ " для понимания расчета тарифов !
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Недостаточно повысил тарифы. За капремонт всего на 50%!!! А хотели на 100%, видимо.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Губернатор же. подписал приказ об установлении Верхней планки роста платежа за коммуналку. а мог бы и по нижней или хотя бы посередке.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Убрали стрелочника чтобы маленько выпустить пар.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Типа другой понизит что ли ? А этот типа по собственной инициативе повысил, как сказали так и сделал. Он же просто исполнитель
    08 февраля, Гость   Ответить
  • С совестью ушел хотя и выполнил наверное требование томенко, а пришел тот кто и протянул на утверждение это наглое повышение тарифов. Классическая тактика. Хочешь подвинуть начальника и занять его место сотвори провокацию и подставу.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Да как всё низко пало у нашей власти в крае. Ажиотаж был связан с тарифами в основном с большим объёмом потребления тепловой энергии в декабре по отношению к ноябрю месяцу из-за холодной погоды. Было бы это повышение в июле никто бы и не заметил даже. Власть как всегда подставила стрелочника, чтобы народу рот закрыть. Не удивлюсь если на 0,00001% власть снизит тариф, а в июле 2024 с лихвой вернёт все убытки ресурсовиков в виде очередного повышения.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Так и будут действовать. Повышенные тарифы оставлять неизменными, а ротировать начальников управления.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • ребят, да не пишите ерунду всякую, никто там никого не подсиживал, там в реалиях нынешнего времени сами понимаете какое положение, увольнение никому было не нужно
    08 февраля, Гость   Ответить
  • ребят, да не пишите ерунду всякую, никто там никого не подсиживал, там в реалиях нынешнего времени сами понимаете какое положение, увольнение никому было не нужно---нет не понимаем, расскажите
    08 февраля, Гость   Ответить
  • А деньги и прежние тарифы вернут?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Почему в декабре? В январе не лучше квитанции!!!
    08 февраля, Гость   Ответить
  • А деньги и прежние тарифы вернут? - вернут непременно! Потом ещё раз вернут....
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Бредить не надо .Надо добиться реальной проверки обоснованности тарифов.что обещает прокуратура.Затем заставить ИХ, деятелей этих,сделать перерасчёт и вернуть нам наши украденные ИМИ деньги.Ни о каком очередном повышении тарифов не может быть и речи.Они эти не отработали
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Пишут ушел на фоне скандала а потом оказывается не просто ушел а ушел с повышением. Хотелось бы ошибиться.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Ажиотаж был связан с тарифами в основном с большим объёмом потребления тепловой энергии в декабре по отношению к ноябрю месяцу из-за холодной погоды., - а то есть, что в Новосибирске у той же СГК тариф на 615 рублей ниже это ажиотаж не вызвало, думаете? Как бы за январь платежки получили - ситуация не сильно изменилась, хотя месяц был в разы теплее. Обещанные 8.5 млрд инвестиций за 2019-2030 это конечно хорошо, но сейчас одно кольцо в Змеиногорском городу обойдется 3 млрд. За полтора года. Какие-то странные договоренности..
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Этот господин вместе с хозяином на нарах должны парится, величина тарифа напрямую зависит от занесенного чемодана, похоже нонче в одном чемодане тарифы не уместились
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, нужны посадки а не увольнения, но их не будет потому что все в доли
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Господин обратно в мрск ушел, мавр сделал свое дело, мавр может уходить
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Колосков нормальный мужик, знала его лично.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Вот что вы обсуждаете этого" мавра".Да они все такие,не стоят внимания .И лезут туда из личного интереса.Гораздо интереснее,что напишет прокуратура.Какие меры к ним примут.Какое повышение тарифов очередное?Не пора ли эту практику вообще прекратить! Понравилось?За городом уже места нет для постройки коттеджей коммунальшиков.Верните нам наши деньги!!
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Ну если мужик,тогда конечно...Хоть бы думали,что пишете.Вы счастливы.мы рады.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Вот если бы все объединились и не платили по квитанциям, тогда бы вздрогнула верхушка! И на митинги выходить не надо было бы! Всех бы не выселили на улицу! И меры по снижению были бы приняты сразу же!
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Оськина и субсидию не даст, расчет для субсидии охватывает всё вместе - начислено! А то что получают на руки, эти дармоеды не учитывают.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Тарифы привязать к доходам граждан...вся коммуналка Алтая кормит и Москву и многих, кто в ней кормить... система...
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, ПАО Россети, Росводоканал и все в таком духе... общий котел... гдеж нам Алтайцам в нем выжить с самой низкой зп по стране
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, поддерживаю!
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Шестерку свою слил.для пиара
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, солидарна с вами,на все 100%.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Госпожа Оськина лучше бы не отводила внимание на эти грошовые субсидии.За ними человек набегается и не получит.А по большому счету,почему я должна платить лишние деньги по грабительским тарифам?Не надо субсидий,вы сделайте реальный тариф.И мы почему всё должны платить?Раньше я помню,мы государству возмещали часть расходов,а не все.Мы,пожилые,помним это .А этим понравилось нагребать мешки денег наших.И ещё над о иметь наглость писать о следующем повышении тарифов. Совесть ваша где?Слово забыли это .Как может пенсионер с 15000 заплатить за квартиру 8000 и жить дальше?Одно желание - пусть вам наши беды вернутся,поживите на 7000 месяц.А они вернутся.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Не надо обвинять человека, которого вы совсем не знаете. Колосков честный, принципиальный, грамотный управленец. Он с утра до ночи работал, без выходных и праздников. И люди в большинстве понимают что это за увольнение.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Как вы не понимаете,я не Колоскова обвиняю,не переходим на личности.Надо менять систему,в частности систему тарифов ЖКХ.Уголь такой же как и в Новосибирске ,Омске и Томске,но там хоть немного думают о людях,пенсионерах.Почему у нас такой тариф?Ну кто нибудь задаст ещё этот вопрос,или уже никто и ни во что не верит.
    09 февраля, Гость   Ответить
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