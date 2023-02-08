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В Бийске после трёх отказов опять пытаются провести митинг против роста тарифов ЖКХ

На этот раз организовать "народный сход" намерены местные активистки

08 февраля 2023, 13:34, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Бийске активисты вновь заявили о проведении митинга против тарифов ЖКХ, пишет "Бийский рабочий".

Напомним, первые три попытки провести митинг исходили от КПРФ, но получили отказы. Организаторы даже меняли площадки, однако власти, как это было в последнем случае, посчитали, что используемая звуковая аппаратура помешает слабовидящим переходить дорогу.

На этот раз провести митинг пытаются активистки всероссийского женского союза "Надежда России".

"Сейчас уже женский союз вновь попросил площадку Петровского бульвара – тоже, чтобы высказаться против роста стоимости коммунальных услуг. Активистки просят предоставить им площадку у камня в честь основания Бийска 19 февраля", – отмечает издание.

Кстати, в Рубцовске митинг согласовали, и он уже прошёл 5 февраля. В Барнауле власти тоже одобрили народный сход, который состоится 12 февраля в 12:00 в сквере имени Титова.

Ранее власти Алтайского края назвали дату очередного повышения тарифов ЖКХ.

 

Комментарии 8

  • провести митинг пытаются активистки всероссийского женского союза "Надежда России" --- на них теперь надежда
    08 февраля, Гость   Ответить
  • используемая звуковая аппаратура помешает слабовидящим переходить дорогу -мощный предлог отказа. Больше на издевательство похоже.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Как маленькие дети
    08 февраля, Гость   Ответить
  • ну пусть постоят на улке потусуются -жалко что ли
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Чем больше запрещают - тем больше желание сходить! Такое ощущение, что что-то незаконно и пытаются сделать чтобы шумихи не случилось!
    08 февраля, Гость   Ответить
  • а слабо на администрацию подать в суд за не правомерные действия
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Что за мракобесы руководят городом науки, где будет филиал СО АН РФ ?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, город науки ? Вы серьезно ?
    09 февраля, Гость   Ответить
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