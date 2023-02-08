В Бийске после трёх отказов опять пытаются провести митинг против роста тарифов ЖКХ

На этот раз организовать "народный сход" намерены местные активистки

08 февраля 2023, 13:34, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Бийске активисты вновь заявили о проведении митинга против тарифов ЖКХ, пишет "Бийский рабочий".

Напомним, первые три попытки провести митинг исходили от КПРФ, но получили отказы. Организаторы даже меняли площадки, однако власти, как это было в последнем случае, посчитали, что используемая звуковая аппаратура помешает слабовидящим переходить дорогу.

На этот раз провести митинг пытаются активистки всероссийского женского союза "Надежда России".

"Сейчас уже женский союз вновь попросил площадку Петровского бульвара – тоже, чтобы высказаться против роста стоимости коммунальных услуг. Активистки просят предоставить им площадку у камня в честь основания Бийска 19 февраля", – отмечает издание.

Кстати, в Рубцовске митинг согласовали, и он уже прошёл 5 февраля. В Барнауле власти тоже одобрили народный сход, который состоится 12 февраля в 12:00 в сквере имени Титова.

Ранее власти Алтайского края назвали дату очередного повышения тарифов ЖКХ.