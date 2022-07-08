Покрытие на Чуйском тракте обновляют в двух районах Алтайского края

На Чуйском тракте в Алтайском крае обновляют покрытие в Первомайском и Красногорском районах, сообщили в ФКУ Упрдор «Алтай».

Дорожные работы проходят:

• от посёлка Сибирского до Заринского тракта (189-201 км);

• от Берёзовки до моста через Ишу (400-415 км).

На объектах действуют ограничения движения, предупреждают в организации.

«На четырёхполосном участке в Первомайском районе поочерёдно закрывают по одной полосе; в Красногорском организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок и быть особенно внимательными в местах производства дорожных работ.