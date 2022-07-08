Покрытие на Чуйском тракте обновляют в двух районах Алтайского края
Водителей просят быть внимательными
8 июля 2022, 23:15, Никита Черников
На Чуйском тракте в Алтайском крае обновляют покрытие в Первомайском и Красногорском районах, сообщили в ФКУ Упрдор «Алтай».
Дорожные работы проходят:
• от посёлка Сибирского до Заринского тракта (189-201 км);
• от Берёзовки до моста через Ишу (400-415 км).
На объектах действуют ограничения движения, предупреждают в организации.
«На четырёхполосном участке в Первомайском районе поочерёдно закрывают по одной полосе; в Красногорском организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении.
Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок и быть особенно внимательными в местах производства дорожных работ.
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