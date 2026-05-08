ДТП с переворотом на Алтае закончилось переломом ключицы у мотоциклиста

Водителя привлекли к административной ответственности

08 мая 2026, 11:34, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

Поздней ночью 7 мая в Усть-Коксе произошло ДТП с участием мотоцикла. Молодой водитель, не имеющий прав и находившийся в состоянии опьянения, получил травмы после опрокидывания транспорта, сообщили в МВД Республики Алтай.

По данным ведомства, авария произошла около 01:50. Предварительно установлено, что 19-летний местный житель, управлявший мотоциклом "Рейсер 300", не справился с управлением, из-за чего транспортное средство опрокинулось прямо на проезжей части.

В результате ДТП молодой человек получил перелом ключицы и ушиб бедра. Пострадавшего доставили в Усть-Коксинскую районную больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Госпитализация сельчанину не потребовалась.

Во время разбирательства сотрудники полиции выяснили, что парень сел за руль, будучи пьяным и не имея водительских прав.

По факту происшествия мотоциклиста привлекли к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения и без права управления.

Ранее сообщалось, что на Алтае мотоциклист серьезно пострадал в ДТП с авто после пересечения сплошной. В результате столкновения водитель получил множественные травмы.