ДТП с переворотом на Алтае закончилось переломом ключицы у мотоциклиста
Водителя привлекли к административной ответственности
08 мая 2026, 11:34, ИА Амител
Поздней ночью 7 мая в Усть-Коксе произошло ДТП с участием мотоцикла. Молодой водитель, не имеющий прав и находившийся в состоянии опьянения, получил травмы после опрокидывания транспорта, сообщили в МВД Республики Алтай.
По данным ведомства, авария произошла около 01:50. Предварительно установлено, что 19-летний местный житель, управлявший мотоциклом "Рейсер 300", не справился с управлением, из-за чего транспортное средство опрокинулось прямо на проезжей части.
В результате ДТП молодой человек получил перелом ключицы и ушиб бедра. Пострадавшего доставили в Усть-Коксинскую районную больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Госпитализация сельчанину не потребовалась.
Во время разбирательства сотрудники полиции выяснили, что парень сел за руль, будучи пьяным и не имея водительских прав.
По факту происшествия мотоциклиста привлекли к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения и без права управления.
Ранее сообщалось, что на Алтае мотоциклист серьезно пострадал в ДТП с авто после пересечения сплошной. В результате столкновения водитель получил множественные травмы.
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