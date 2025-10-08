Автомобилистов предупредили о перекрытии движения на Чуйском тракте 9 и 10 октября

Маршрут и время проведения мероприятия может быть изменен

08 октября 2025, 18:30, ИА Амител

Дорожный знак "Стоп" / Фото: amic.ru

Алтайская Госавтоинспекция сообщает о временных ограничениях движения на участке федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт" 9 и 10 октября. Ограничения затронут пять отрезков дороги в разные временные промежутки.

График перекрытий:

9 октября:

с 09:15 до 10:15 на участке дороги от ЗАТО Сибирский до СНТ "Горизонт";

с 13:15 до 14:15 от СНТ "Горизонт" до ЗАТО Сибирский;

с 15:50 до 18:50 от села Озерки до поселка Восточного;

с 21:50 на участке от ЗАТО Сибирский до села Новокраюшкино.

10 октября:

С 09:50 до 12:50 движение ограничат на участке от поселка Восточного до села Новокраюшкино.

В ведомстве подчеркивают, что маршрут и время проведения мероприятия могут быть изменены. Водителям рекомендуется заранее планировать поездки и выбирать альтернативные маршруты.