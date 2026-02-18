В Госдуму внесут законопроект об особом налоге на дорогие авто, яхты и вертолеты

18 февраля 2026, 12:40, ИА Амител

Дорогое авто / amic.ru

Группа депутатов от фракции "Справедливая Россия" во главе с Сергеем Мироновым разрабатывает законопроект о введении разового налога на приобретение дорогостоящих автомобилей, яхт, самолетов и вертолетов, сообщает ТАСС.

Планируется внести изменения в Налоговый кодекс России, которые предусматривают единовременное взимание налога при покупке транспортных средств и недвижимости высокой стоимости. Под действие налога попадут автомобили стоимостью свыше 20 млн рублей, а также яхты, катера, вертолеты и самолеты, цена которых превышает 50 млн рублей. Размер налога составит от 1 до 4% в зависимости от стоимости транспортного средства.

Уплатить налог необходимо будет при регистрации транспортного средства или в течение 30 дней после покупки, если регистрация не требуется. Регистрацию без уплаты налога будет невозможно осуществить.

«Предлагается установить дифференцированные налоговые ставки для дорогой недвижимости. Объекты стоимостью от 350 до 450 миллионов рублей будут облагаться налогом по ставке 3%, от 450 до 550 миллионов — по ставке 3,5%, а объекты стоимостью свыше 550 миллионов — по ставке 4%», — говорится в документе.

Депутаты считают, что введение такого налога позволит увеличить доходы региональных и местных бюджетов, а также будет способствовать более рациональному использованию дорогостоящих транспортных средств и недвижимости.

