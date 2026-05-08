"Барнаульская горэлектросеть" вошла в тройку лучших предприятий города по охране труда
БГЭС уступила лишь местным организациям ТЭК
08 мая 2026, 10:05, ИА Амител
По итогам общегородского конкурса, который проводила администрация Барнаула, АО "Барнаульская горэлектросеть" признано одним из лучших предприятий в сфере охраны труда, сообщает пресс-служба БГЭС.
Экспертная комиссия оценивала компании по целому ряду критериев: от объемов финансирования мероприятий по улучшению условий труда до качества обеспечения сотрудников средствами индивидуальной защиты. Также учитывались состояние санитарно-бытовых помещений, наличие условий для медпомощи и регулярность плановых ремонтов.
"Барнаульская горэлектросеть" заняла призовое место в номинации "Лучшая организация работы по охране труда в организациях реального сектора экономики, относящихся к топливно-энергетическому комплексу".
По результатам оценки БГЭС уступила лишь местным организациям ТЭК.
"Бронза в таком престижном рейтинге – это результат нашей общей работы. Конкурс показал, что мы не просто соблюдаем нормы, а создаем среду, где каждый чувствует ответственность за себя и коллег. Высокая оценка нашего труда подтвердила: квалификация специалистов компании и их качество обучения позволяют сохранять самое ценное – жизнь и здоровье людей", — подчеркнул руководитель отдела охраны труда Алесей Журавлев.
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