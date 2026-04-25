"Ребенок будет инвалидом". Новосибирские хирурги спасли девочку с грыжей позвоночника

Врачи предлагали матери прервать беременность из-за диагноза "спина бифида"

25 апреля 2026, 14:31, ИА Амител

Девочка с семьей / Фото: "КП-Новосибирск"

Сибирячка Марина забеременела в 2022 году. Ребенок для нее и ее мужа был долгожданным. Первые обследования и скрининг не выявили проблем, но на четвертом месяце УЗИ показало отклонения в области поясницы, сообщает "КП-Новосибирск".

«Врачи сказали, что у ребенка будет "спина бифида" — расщепление позвоночника в виде огромной грыжи, которая может сделать его прикованным к инвалидному креслу, вызвать слабость ног и многое другое. Говорили, что ребенок будет инвалидом, одна врач даже предложила прервать беременность. Сперва была паника, но потом мы стали искать информацию — оказалось, это тяжелая патология, но не приговор», — рассказала Марина.

Она пояснила, что такие дети рождаются с "пробелом" в позвоночнике, спинной мозг выпирает и образует шишку, которую удалить как обычную грыжу нельзя. Врачи московского НИКИ педиатрии и детской хирургии имени академика Вельтищева объяснили: операция поможет избежать гидроцефалии, менингита и сепсиса.

На пятом месяце беременности Марина сделала МРТ плода в Академгородке. Московские врачи после этого заключили, что внутриутробное вмешательство не требуется.

Кесарево и первые месяцы

Семья получила квоту в НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова. Кесарево сечение сделали на 39-й неделе. Девочка родилась 15 февраля 2023 года.

«Дочку сразу же отправили на обследования и КТ в НПЦ имени Яснецкого. Грыжа размером с монету выпирала в районе поясницы, но была закрытой и срочной операции не требовалось. Каждый день я следила, чтобы она не повредила шишку, не натерла случайно», — вспоминает мама.

Сложная операция

Когда малышке исполнилось полгода, ее прооперировали в Федеральном центре нейрохирургии в Новосибирске.

«Операцию провели, когда дочке было полгода: она была сложной, длилась три часа. Нейрохирург Василий Данилин и его команда проявили ювелирное мастерство, огромное спасибо им! После операции первые недели дочери нельзя было стоять или висеть вертикально, я носила ее на руках вниз животом», — рассказала Марина.

Жизнь после

Девочка начала ходить в срок, научилась плавать в бассейне. Благотворительный фонд "Спина бифида" помогал родителям с консультациями и поиском специалистов. Педиатр заверил, что все идет нормально — в будущем у ребенка будут лишь ограничения по физкультуре и нагрузкам на спину.

В прошлом году девочка пошла в обычный детский сад. О перенесенной патологии напоминает только шрам на спине и необходимость ежегодно делать МРТ.