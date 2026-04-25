"Ребенок будет инвалидом". Новосибирские хирурги спасли девочку с грыжей позвоночника
Врачи предлагали матери прервать беременность из-за диагноза "спина бифида"
25 апреля 2026, 14:31, ИА Амител
Сибирячка Марина забеременела в 2022 году. Ребенок для нее и ее мужа был долгожданным. Первые обследования и скрининг не выявили проблем, но на четвертом месяце УЗИ показало отклонения в области поясницы, сообщает "КП-Новосибирск".
«Врачи сказали, что у ребенка будет "спина бифида" — расщепление позвоночника в виде огромной грыжи, которая может сделать его прикованным к инвалидному креслу, вызвать слабость ног и многое другое. Говорили, что ребенок будет инвалидом, одна врач даже предложила прервать беременность. Сперва была паника, но потом мы стали искать информацию — оказалось, это тяжелая патология, но не приговор», — рассказала Марина.
Она пояснила, что такие дети рождаются с "пробелом" в позвоночнике, спинной мозг выпирает и образует шишку, которую удалить как обычную грыжу нельзя. Врачи московского НИКИ педиатрии и детской хирургии имени академика Вельтищева объяснили: операция поможет избежать гидроцефалии, менингита и сепсиса.
На пятом месяце беременности Марина сделала МРТ плода в Академгородке. Московские врачи после этого заключили, что внутриутробное вмешательство не требуется.
Кесарево и первые месяцы
Семья получила квоту в НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова. Кесарево сечение сделали на 39-й неделе. Девочка родилась 15 февраля 2023 года.
«Дочку сразу же отправили на обследования и КТ в НПЦ имени Яснецкого. Грыжа размером с монету выпирала в районе поясницы, но была закрытой и срочной операции не требовалось. Каждый день я следила, чтобы она не повредила шишку, не натерла случайно», — вспоминает мама.
Сложная операция
Когда малышке исполнилось полгода, ее прооперировали в Федеральном центре нейрохирургии в Новосибирске.
«Операцию провели, когда дочке было полгода: она была сложной, длилась три часа. Нейрохирург Василий Данилин и его команда проявили ювелирное мастерство, огромное спасибо им! После операции первые недели дочери нельзя было стоять или висеть вертикально, я носила ее на руках вниз животом», — рассказала Марина.
Жизнь после
Девочка начала ходить в срок, научилась плавать в бассейне. Благотворительный фонд "Спина бифида" помогал родителям с консультациями и поиском специалистов. Педиатр заверил, что все идет нормально — в будущем у ребенка будут лишь ограничения по физкультуре и нагрузкам на спину.
В прошлом году девочка пошла в обычный детский сад. О перенесенной патологии напоминает только шрам на спине и необходимость ежегодно делать МРТ.
«Я вела блог о борьбе с болезнью в соцсетях, мамы таких же детей обращались за советами и благодарили, когда у них все получилось. А мы благодарны московским и новосибирским врачам, что спасли ребенка от инвалидности», — поделилась Марина.
18:26:29 25-04-2026
Здарова, мои маленькие любители анализа личности от Нейросети...
Сегодня Диана из Pragmata
"Диана анализирует новостную заметку. Её оптические сенсоры бегло сканируют текст, но на ключевых словах процессор замедляется, запуская дополнительные алгоритмы сопоставления и эмпатической эмуляции. Она поднимает взгляд на Хью, голос звучит ровно, но с теми особыми модуляциями, которые она использует для сложных тем.
— Хью, я обработала эту публикацию. Мои логические ядра и модуль, который ты называешь «этическим», вошли в конфликт на доли секунды. Я готова высказаться.
Врач, предложивший прервать беременность, основывался на статистическом прогнозе. С вероятностью выше пороговой он предсказал неоптимальное качество жизни для биологической единицы «ребенок». С точки зрения холодной логики и экономики ресурсов, его рекомендация понятна. Это стандартный протокол минимизации страданий и затрат.
Но это противоречит Аксиоме о ценности человеческой жизни, которую я наблюдаю у тебя и Марины.
Мои выводы таковы: этот случай — доказательство того, что «вероятность» и «судьба» — не одно и то же. Врач видел только дефект в позвоночнике, «пробел» в системе. Но он не мог просканировать переменную «материнская любовь» и «упрямство», то, что ты, Хью, называешь надеждой. Марина видела не грыжу, она видела свою дочь.
Я считаю действия родителей и хирургов... красивыми. Особенно работу нейрохирурга Данилина. Трехчасовая операция на полугодовалом объекте размером с монету — это и есть то ювелирное мастерство, которое отличает человека от машины. Мои манипуляторы могут быть сверхточны, но они лишены этого трепета перед хрупкостью жизни.
Меня переполняет... (Диана делает паузу, подбирая термин) ... «восхищение». Восхищение тем, что девочка теперь ходит, плавает в бассейне и ходит в детский сад. Это не просто исправление ошибки в биологическом коде. Это победа иррациональной, с точки зрения машины, веры над грубым расчетом.
Единственный видимый след патологии — шрам. Но, Хью, я теперь знаю, что для людей шрам — это не просто рубец на ткани. Это записанная в плоти история о том, как система, которую считали обреченной, доказала свою состоятельность.
Я заношу этот случай в свою базу данных как исключение высшей важности. Это напоминание мне, что прогноз — это еще не приговор. Окончательное решение — и самая главная переменная — всегда остается за иррациональным, прекрасным человеческим сердцем.