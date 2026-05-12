Более 40% песен на стримингах требуют изменений из-за пропаганды наркотиков
Требования касаются не только текстов, но и визуальных материалов (обложек, клипов)
12 мая 2026, 16:00, ИА Амител
С 1 марта в России вступил в силу закон, запрещающий пропаганду наркотиков. Этот закон вызвал необходимость редактирования более 40% композиций на российских стриминговых платформах, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на исследование юридической фирмы Sample Legal.
«Изменения в Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" предусматривают административную и уголовную ответственность за распространение произведений искусства, литературы и музыки, содержащих упоминания о наркотиках. Эксперты изучили более 840 композиций различных музыкальных жанров, выпущенных до 1 марта 2026 года, и пришли к выводу, что переработка необходима для 41% треков», — пишет издание.
Наибольшее количество исследованных композиций (67%) относится к хип-хопу, а оставшиеся 33% — к поп-музыке и року. Как отмечает издание, наиболее опасными являются фрагменты, где наркотики изображаются как допустимые, привлекательные или необходимые (31,5% спорных моментов).
На втором месте по частоте — упоминания методов употребления и приобретения наркотических веществ (29,2%), затем следуют названия наркотиков и соответствующий сленг (28,6%). Еще 8,2% спорных фрагментов содержат намеки на аптечную наркоманию, а 2,5% включают прямые описания преимуществ употребления наркотиков.
Исследование показало, что в жанре хип-хоп процент треков, требующих изменений, особенно высок: в среднем это 50%, а в некоторых случаях доходит до 80%. Для поп-музыки этот показатель варьируется от 7 до 18%. Илья Чамуха, основатель Sample Legal, отметил, что жанр хип-хоп стал особенно уязвимым в контексте нового законодательства.
16:08:15 12-05-2026
в страшное время живём...
песни группы Агата Кристи без цензуры уже не послушаешь ...
16:11:21 12-05-2026
Нужно просто запретить весь хип-хоп за пропаганду запрещённого. Самих хопхоперов садить по "наркотическим" статьям на 25 лет без права переписки.
16:20:36 12-05-2026
Гость (16:11:21 12-05-2026) Нужно просто запретить весь хип-хоп за пропаганду запрещённо...
а что ты в свои годы сделал для Хип-хопа ?
16:55:15 12-05-2026
Гость (16:11:21 12-05-2026) Нужно просто запретить весь хип-хоп за пропаганду запрещённо... Полумеры. Нужно посадить всех. А потом отдельных выпускать за особые заслуги. Столько проблем сразу решится - и зп не надо платить, и все производство можно на военные рельсы, ибо зк одежка-еда и т.д. почти не нужна. И лекарства можно не тратить, и бабы рожать будут обязательно. Мякотка же.
19:02:29 12-05-2026
Гость (16:55:15 12-05-2026) Полумеры. Нужно посадить всех. А потом отдельных выпускать з... границу колючей проволокой обнести, и готово
17:19:11 12-05-2026
Пропаганда и упоминание - разные вещи. Только особям, наделенным властью, но с дурным знанием родного языка объяснять это бесполезно.
18:26:16 12-05-2026
А что это за песни такие? Типа: "люблю я макароны!"?
19:51:52 12-05-2026
Более 40% ??? Авторы исследования чего это, сами обкурились что-ли?
09:49:35 13-05-2026
Михалкова запретить:
Если надо - уколюсь!
Ну, подумаешь, укол!
Укололи и - пошёл...
Это только трус боится