Требования касаются не только текстов, но и визуальных материалов (обложек, клипов)

12 мая 2026, 16:00, ИА Амител

Музыка / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

С 1 марта в России вступил в силу закон, запрещающий пропаганду наркотиков. Этот закон вызвал необходимость редактирования более 40% композиций на российских стриминговых платформах, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на исследование юридической фирмы Sample Legal.

«Изменения в Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" предусматривают административную и уголовную ответственность за распространение произведений искусства, литературы и музыки, содержащих упоминания о наркотиках. Эксперты изучили более 840 композиций различных музыкальных жанров, выпущенных до 1 марта 2026 года, и пришли к выводу, что переработка необходима для 41% треков», — пишет издание.

Наибольшее количество исследованных композиций (67%) относится к хип-хопу, а оставшиеся 33% — к поп-музыке и року. Как отмечает издание, наиболее опасными являются фрагменты, где наркотики изображаются как допустимые, привлекательные или необходимые (31,5% спорных моментов).

На втором месте по частоте — упоминания методов употребления и приобретения наркотических веществ (29,2%), затем следуют названия наркотиков и соответствующий сленг (28,6%). Еще 8,2% спорных фрагментов содержат намеки на аптечную наркоманию, а 2,5% включают прямые описания преимуществ употребления наркотиков.

Исследование показало, что в жанре хип-хоп процент треков, требующих изменений, особенно высок: в среднем это 50%, а в некоторых случаях доходит до 80%. Для поп-музыки этот показатель варьируется от 7 до 18%. Илья Чамуха, основатель Sample Legal, отметил, что жанр хип-хоп стал особенно уязвимым в контексте нового законодательства.