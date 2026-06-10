Более 50 точек для повышения эффективности работы нашли в алтайском санатории

"Сосновый бор" подвел первые итоги участия в федеральном проекте "Производительность труда"

10 июня 2026, 13:00, ИА Амител

Cанаторий "Сосновый бор" / Фото: innovaltai.ru

В санатории "Сосновый бор" подвели промежуточные итоги участия в федеральном проекте "Производительность труда", который входит в национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика". За три месяца работы специалисты выявили десятки проблемных точек в организации процессов и уже подготовили план их устранения. Для внедрения инструментов бережливого производства в санатории выбрали пилотное направление "Предоставление санаторно-курортных услуг". Оно объединяет работу всех подразделений комплекса и затрагивает наибольшее количество внутренних процессов.

Более полусотни проблем и план по их решению

За первые три месяца сотрудники санатория вместе со специалистами Регионального центра компетенций подробно проанализировали работу предприятия и составили карту производственных процессов.

В результате удалось выявить 54 проблемы, которые влияют на эффективность работы. Для их устранения разработали 74 мероприятия. Большую часть из них планируют реализовать уже в ближайшие три месяца, а оставшиеся коллектив будет выполнять самостоятельно в течение последующих двух с половиной лет участия в проекте.

Параллельно рабочая группа проходит обучение на цифровой платформе производительность.рф, где изучает современные инструменты повышения эффективности.

«Несмотря на сложность, этап диагностики принес положительные результаты. Благодаря вовлеченности команды нам удалось обнаружить неожиданные проблемы, которые ранее оставались незамеченными. Теперь наша задача — выполнить все мероприятия, продолжать выявлять новые недочеты, устранять потери и тиражировать успешные практики», — отметил генеральный директор санатория Иван Минаков.

Бережливые технологии в сфере туризма и оздоровления

АО "Санаторий Сосновый бор" специализируется на лечении заболеваний органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой систем, а также занимается реабилитацией пациентов после перенесенного инсульта.

Участие в федеральном проекте должно помочь учреждению сделать внутренние процессы более удобными и эффективными как для сотрудников, так и для отдыхающих.

Федеральный проект "Производительность труда" помогает предприятиям и организациям внедрять технологии бережливого производства, сокращать потери времени и ресурсов, а также повышать качество работы без дополнительных затрат. В Алтайском крае его участниками становятся не только промышленные предприятия, но и организации туристической отрасли. Так, ранее благодаря внедрению бережливых технологий отель "Беловодье" увеличил выработку на 16%. Добавим, что сотрудники предприятий региона регулярно проходят обучение современным методам повышения эффективности под руководством экспертов Регионального центра компетенций. Подать заявку на участие в нацпроекте можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 66-96-73, 35-48-20 или электронной почте innov@alregn.ru.