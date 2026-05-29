Алтайский производитель сэндвич-панелей повышает эффективность

Компания из Заринска подвела первые итоги участия в федеральном проекте

29 мая 2026, 14:00, ИА Амител

Документы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Заринская промышленная компания" подвела первые итоги участия в федеральном проекте "Производительность труда" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Предприятие выпускает стеновые и кровельные сэндвич-панели, а также сэндвич-панели поэлементной сборки. За три месяца здесь провели первый этап работы по повышению эффективности производства.

Нашли слабые места

Пилотным направлением стал процесс выпуска трехслойных сэндвич-панелей. Во время диагностики специалисты выявили более 30 проблем, которые снижали общую производительность.

Среди них — длительная переналадка, простои оборудования и лишние перемещения сотрудников. Чтобы устранить эти потери, на предприятии организовали ежедневный контроль выполнения плана и выработки персонала, начали отслеживать простои техники, изучили процесс замены рулона в начале смены и деловые остатки продукции.

Здесь запланировали 90 мероприятий, которые помогут привести это направление к целевому состоянию. Проще говоря, повысить производительность.

Проект реализуют при поддержке экспертов АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда".

Команду обучили новым инструментам

Изменения касаются и подхода сотрудников. В рамках проекта на предприятии создали рабочую группу, члены которой прошли обучение инструментам бережливого производства.

Специалисты освоили картирование, быструю переналадку, производственный анализ и другие методы. Также команда использует материалы и сервисы ИТ-платформы "производительность.рф", где собраны лучшие отраслевые практики.

«Участие в федеральном проекте позволяет предприятиям системно подходить к выявлению потерь и запускать реальные изменения в производственных процессах. Это важный инструмент повышения конкурентоспособности промышленности региона», — отметил заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инноваций и перспективных проектов Андрей Панченко.

В ближайшие три месяца команда "Заринской промышленной компании" займется внедрением разработанного плана.

Что за проект и кто может принять в нем участие?

Федеральный проект "Производительность труда" помогает российским предприятиям повышать эффективность за счет сокращения потерь и оптимизации процессов. Участвовать могут компании базовых несырьевых отраслей экономики с годовой выручкой от 400 млн рублей. Для организаций сферы туризма порог ниже — от 180 млн рублей.

С 2019 года к проекту присоединились 105 предприятий Алтайского края, а 99 из них уже завершили активный этап внедрения изменений. В среднем участникам удалось увеличить выработку в 1,4 раза и вдвое сократить время выполнения производственных операций.