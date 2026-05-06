НОВОСТИКультура

Бриллиантовый скелет и платье из часов: лучшие образы самого модного бала Met Gala

Темой вечера стала экспозиция "Costume Art" ("Искусство костюма")

06 мая 2026, 12:38, ИА Амител

Met Gala - 2026 / Фото: Evan Agostini, Sarah Yenesel, Anthony Behar / AP/ TASS

В Нью-Йорке состоялось главное модное событие года — благотворительный бал Института костюма Met Gala 2026. В этом году мероприятие отметило свой 75-летний юбилей, а темой вечера стала экспозиция "Costume Art" ("Искусство костюма"), исследующая одежду как форму высокого искусства. Ступени Метрополитен-музея превратились в живое полотно: декорации были вдохновлены картиной Ван Гога "Звёздная ночь", а дресс-код "Fashion Is Art" заставил звезд проявить максимум креативности.

Настоящей сенсацией стало возвращение Бейонсе, которая не посещала бал десять лет. В статусе сопредседателя она появилась в провокационном "голом" платье от Olivier Rousteing с бриллиантовым декором в виде скелета. Не менее обсуждаемым стал образ Ирины Шейк, чье платье было полностью сконструировано из сотен наручных часов и браслетов, а также Николь Кидман в архивном наряде Chanel, вышедшей на дорожку вместе с повзрослевшей дочерью Сандей Роуз.

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Комментарии 2

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Гость

12:46:14 06-05-2026

Каких только придурошных на свете нет

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Гость

13:13:32 06-05-2026

приколисты

  -9 Нравится
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