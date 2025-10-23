Бросил авто и улетел в другой город. Юный житель Урала загадочно исчез в Барнауле

Отец парня уверен, что он попался на уловки мошенников

23 октября 2025, 17:42, ИА Амител

Фото пропавшего / Фото: Поисковое движение "ЛизаАлерт"

В Каменске-Уральском загадочно исчез двадцатилетний Лев Акулов, его не могут найти с 21 октября. Сообщается, что, покидая дом, молодой человек взял с собой крупную сумму денег и драгоценности. Его автомобиль обнаружили рядом с аэропортом.

Александр, отец пропавшего, сообщил E1.RU, что, предположительно, Лев может находиться в Барнауле. Дальнейшее местонахождение парня неизвестно. Мобильный телефон Льва выключен, геолокацию не определить. Отец не исключает, что его сын мог стать жертвой обмана.

По словам Александра, перед уходом Лев забрал из дома около 200 тысяч рублей. Отец подчеркнул, что юноша круглый отличник в своем вузе, и дом без предупреждения он никогда не покидал.

В день исчезновения на Льве были надеты черное пальто, штаны песочного цвета, черные спортивные туфли и черная шапка. Рост пропавшего 180 см, он худощавого телосложения, с русыми волосами и серо-зелеными глазами.