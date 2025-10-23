Бросил авто и улетел в другой город. Юный житель Урала загадочно исчез в Барнауле
Отец парня уверен, что он попался на уловки мошенников
23 октября 2025, 17:42, ИА Амител
В Каменске-Уральском загадочно исчез двадцатилетний Лев Акулов, его не могут найти с 21 октября. Сообщается, что, покидая дом, молодой человек взял с собой крупную сумму денег и драгоценности. Его автомобиль обнаружили рядом с аэропортом.
Александр, отец пропавшего, сообщил E1.RU, что, предположительно, Лев может находиться в Барнауле. Дальнейшее местонахождение парня неизвестно. Мобильный телефон Льва выключен, геолокацию не определить. Отец не исключает, что его сын мог стать жертвой обмана.
По словам Александра, перед уходом Лев забрал из дома около 200 тысяч рублей. Отец подчеркнул, что юноша круглый отличник в своем вузе, и дом без предупреждения он никогда не покидал.
В день исчезновения на Льве были надеты черное пальто, штаны песочного цвета, черные спортивные туфли и черная шапка. Рост пропавшего 180 см, он худощавого телосложения, с русыми волосами и серо-зелеными глазами.
18:17:26 23-10-2025
Уже взрослый. может лететь куда хочет. Ищите проблему в семье просто так человек не исчезает.
14:10:44 24-10-2025
Гость (18:17:26 23-10-2025) Уже взрослый. может лететь куда хочет. Ищите проблему в семь... Для покупки билета практически на любой междугородный транспорт нужно предъявить документ.
20:40:42 23-10-2025
Наши враги сильны нашими грехами. Как трудно просто не делать глупости.
22:17:30 23-10-2025
Гость (20:40:42 23-10-2025) Наши враги сильны нашими грехами. Как трудно просто не делат... А мы сильны грехами врагов
21:25:10 23-10-2025
Чёрное пальто - черный плащ
Штаны песочные - штаны цвета хаки
??? Так как?
14:04:53 24-10-2025
Гость (21:25:10 23-10-2025) Чёрное пальто - черный плащШтаны песочные - штаны цвета ... Что не так?
21:26:25 23-10-2025
Может, шерше ля фам?
22:32:22 23-10-2025
шамбалу пошёл искать
12:41:59 24-10-2025
Сейчас 24.10.2025 в 12.00 были в кафе в Борзовой заимке, ул. Радужная, 22г и наблюдали, как мама "потеряшки" общалась с женщиной-продавцом в кафе, которая якобы его видела. Заходил покупал покушать.