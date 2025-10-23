НОВОСТИПроисшествия

Бросил авто и улетел в другой город. Юный житель Урала загадочно исчез в Барнауле

Отец парня уверен, что он попался на уловки мошенников

23 октября 2025, 17:42, ИА Амител

Фото пропавшего / Фото: Поисковое движение "ЛизаАлерт"
Фото пропавшего / Фото: Поисковое движение "ЛизаАлерт"

В Каменске-Уральском загадочно исчез двадцатилетний Лев Акулов, его не могут найти с 21 октября. Сообщается, что, покидая дом, молодой человек взял с собой крупную сумму денег и драгоценности. Его автомобиль обнаружили рядом с аэропортом.

Александр, отец пропавшего, сообщил E1.RU, что, предположительно, Лев может находиться в Барнауле. Дальнейшее местонахождение парня неизвестно. Мобильный телефон Льва выключен, геолокацию не определить. Отец не исключает, что его сын мог стать жертвой обмана.

По словам Александра, перед уходом Лев забрал из дома около 200 тысяч рублей. Отец подчеркнул, что юноша круглый отличник в своем вузе, и дом без предупреждения он никогда не покидал.

В день исчезновения на Льве были надеты черное пальто, штаны песочного цвета, черные спортивные туфли и черная шапка. Рост пропавшего 180 см, он худощавого телосложения, с русыми волосами и серо-зелеными глазами.

Барнаул дети пропал человек Мошенники Поисковое движение

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

18:17:26 23-10-2025

Уже взрослый. может лететь куда хочет. Ищите проблему в семье просто так человек не исчезает.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:10:44 24-10-2025

Гость (18:17:26 23-10-2025) Уже взрослый. может лететь куда хочет. Ищите проблему в семь... Для покупки билета практически на любой междугородный транспорт нужно предъявить документ.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:40:42 23-10-2025

Наши враги сильны нашими грехами. Как трудно просто не делать глупости.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:17:30 23-10-2025

Гость (20:40:42 23-10-2025) Наши враги сильны нашими грехами. Как трудно просто не делат... А мы сильны грехами врагов

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:25:10 23-10-2025

Чёрное пальто - черный плащ
Штаны песочные - штаны цвета хаки

??? Так как?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:04:53 24-10-2025

Гость (21:25:10 23-10-2025) Чёрное пальто - черный плащШтаны песочные - штаны цвета ... Что не так?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:26:25 23-10-2025

Может, шерше ля фам?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:32:22 23-10-2025

шамбалу пошёл искать

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:41:59 24-10-2025

Сейчас 24.10.2025 в 12.00 были в кафе в Борзовой заимке, ул. Радужная, 22г и наблюдали, как мама "потеряшки" общалась с женщиной-продавцом в кафе, которая якобы его видела. Заходил покупал покушать.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров