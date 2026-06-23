Бургеры и кола ведут к психическим расстройствам, доказали ученые
Исследование провели российские специалисты совместно с европейскими коллегами
23 июня 2026, 23:03, ИА Амител
Ученые доказали, что фастфуд способен вызвать психические расстройства, сообщает РИА Новости. Исследование опубликовали в Metabolites.
Этот труд принадлежит специалистам Белгородского государственного национального исследовательского университета НИУ БелГУ и их коллегам из России, КНР, Нидерландов, Франции и ФРГ.
«"Западная диета" вызывает системное воспаление и сбои в работе организма. Они приводят к ожирению, диабету и другим обменным, гормональным нарушениям, повышающим риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти», — рассказал заведующий лабораторией генетических технологий и генного редактирования для биомедицины и ветеринарии НИУ БелГУ Алексей Дейкин.
Серотонин и бургеры
Серотонин — химическое вещество, которое передает сигналы между нейронами в мозгу и теле и "управляет" мыслями, эмоциями, движениями, сном и некоторыми физиологическими процессами.
Процесс сбора нейронами неиспользованного серотонина из межклеточного пространства называется обратным захватом. При депрессии этот процесс происходит слишком быстро и снижает уровень вещества.
Блокировка обратного захвата лекарствами позволяет оставить больше серотонина и улучшить настроение.
«Лекарства, которые применяются для лечения депрессии, обсессивно-компульсивного расстройства, фибромиалгии и тревожных расстройств, воздействуют на так называемый "серотониновый транспортер" (SERT), который управляет обратным захватом серотонина. Мы выяснили, что увеличение веса и высококалорийная диета нарушают работу SERT и ухудшают психическое состояние стареющих мышей», — рассказала руководитель исследования профессор Маастрихтского университета Татьяна Стрекалова.
Эксперимент с мышами
Ученые три недели давали пожилым самкам мышей корм с высоким содержанием сахара, насыщенных жиров и холестерина. Позже у животных снизилась толерантность к глюкозе и изменилась экспрессия ряда генов гипоталамуса и печени, которые контролируют метаболические процессы и эмоциональность.
Затем эксперты заметили у мышей аномальное поведение: снижение исследовательской активности в новых условиях, импульсивность и беспомощность. Особенно уязвимыми перед фастфудом оказались самки.
Также животные стали реже обследовать новые пространства, дольше замирали в неподвижности, не пытались выбраться из воды, не решались спуститься с платформы и медленнее подходили к новым объектам. Еще они показали худшую память, что говорит о когнитивных проблемах.
«Практический вывод из этих данных таков: нездоровое питание, перенасыщенное животными жирами и простыми углеводами, способно не только нарушить обмен веществ, но и спровоцировать тревожное, депрессивное поведение и ухудшить память. Следовательно, контроль за рационом — не просто забота о фигуре или сердце, а реальный инструмент профилактики психических расстройств, особенно в уязвимых группах населения», — сообщил Дейкин.
По его мнению, перенести эти выводы на людей позволяет существование генетического аналога: у человека полиморфизм гена SLC6A4 (5-HTTLPR) приводит к снижению работы серотонинового транспортера. Носители "короткого" аллеля гена, как и мыши с частичным дефицитом SERT, чаще страдают от тревоги и депрессии.
23:46:07 23-06-2026
Лучше водки и огурца ещё ничего не придумали.
09:54:55 24-06-2026
Гость (23:46:07 23-06-2026) Лучше водки и огурца ещё ничего не придумали.... ДИМенделеев трактат на эту тему писал.
и научно обосновал.
забываем традиции, а зря!
08:25:55 24-06-2026
Ну надо знать историю кока колы. Поведаю
Издавна а быть может всегда в Колумбии росло растение Кока. Наркотическое до жути. Его варили сперва индейцы потом аменриканцы для лекарств потом сами колумбийцы бандиты которые стали делать наркотик кокаин и из кокаина уже другие бандиты делали наркотик геороин. Картели организовали в колумбии гражданскую войну назахватывали рабов и рабы на плантациях делали кокаин из листьев коки. Но рабы уставали и надсмотрщики придумали им в питьевую воду добавлять заваренные листья коки. всякий жмых из осавшихся бракованных лисьтев. Вот этот напиток и увидел америкос надсмотрщик который поселился в сша и организовал производство напитка кока-кола
в дальнейшем это стало называться пепси колой и делаться из химических веществ
08:55:41 24-06-2026
Ну да, а всякие пиццы-шашлыки приносят только пользу, а не рак
09:02:04 24-06-2026
Гость (08:55:41 24-06-2026) Ну да, а всякие пиццы-шашлыки приносят только пользу, а не р... И пельмени с жареной картохой😏
10:25:12 24-06-2026
Героин производится из опиумного мака.