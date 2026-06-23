Бургеры и кола ведут к психическим расстройствам, доказали ученые

Исследование провели российские специалисты совместно с европейскими коллегами

23 июня 2026, 23:03, ИА Амител

Фастфуд / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Ученые доказали, что фастфуд способен вызвать психические расстройства, сообщает РИА Новости. Исследование опубликовали в Metabolites.

Этот труд принадлежит специалистам Белгородского государственного национального исследовательского университета НИУ БелГУ и их коллегам из России, КНР, Нидерландов, Франции и ФРГ.

«"Западная диета" вызывает системное воспаление и сбои в работе организма. Они приводят к ожирению, диабету и другим обменным, гормональным нарушениям, повышающим риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти», — рассказал заведующий лабораторией генетических технологий и генного редактирования для биомедицины и ветеринарии НИУ БелГУ Алексей Дейкин.

Серотонин и бургеры

Серотонин — химическое вещество, которое передает сигналы между нейронами в мозгу и теле и "управляет" мыслями, эмоциями, движениями, сном и некоторыми физиологическими процессами.

Процесс сбора нейронами неиспользованного серотонина из межклеточного пространства называется обратным захватом. При депрессии этот процесс происходит слишком быстро и снижает уровень вещества.

Блокировка обратного захвата лекарствами позволяет оставить больше серотонина и улучшить настроение.

«Лекарства, которые применяются для лечения депрессии, обсессивно-компульсивного расстройства, фибромиалгии и тревожных расстройств, воздействуют на так называемый "серотониновый транспортер" (SERT), который управляет обратным захватом серотонина. Мы выяснили, что увеличение веса и высококалорийная диета нарушают работу SERT и ухудшают психическое состояние стареющих мышей», — рассказала руководитель исследования профессор Маастрихтского университета Татьяна Стрекалова.

Эксперимент с мышами

Ученые три недели давали пожилым самкам мышей корм с высоким содержанием сахара, насыщенных жиров и холестерина. Позже у животных снизилась толерантность к глюкозе и изменилась экспрессия ряда генов гипоталамуса и печени, которые контролируют метаболические процессы и эмоциональность.

Затем эксперты заметили у мышей аномальное поведение: снижение исследовательской активности в новых условиях, импульсивность и беспомощность. Особенно уязвимыми перед фастфудом оказались самки.

Также животные стали реже обследовать новые пространства, дольше замирали в неподвижности, не пытались выбраться из воды, не решались спуститься с платформы и медленнее подходили к новым объектам. Еще они показали худшую память, что говорит о когнитивных проблемах.

«Практический вывод из этих данных таков: нездоровое питание, перенасыщенное животными жирами и простыми углеводами, способно не только нарушить обмен веществ, но и спровоцировать тревожное, депрессивное поведение и ухудшить память. Следовательно, контроль за рационом — не просто забота о фигуре или сердце, а реальный инструмент профилактики психических расстройств, особенно в уязвимых группах населения», — сообщил Дейкин.

По его мнению, перенести эти выводы на людей позволяет существование генетического аналога: у человека полиморфизм гена SLC6A4 (5-HTTLPR) приводит к снижению работы серотонинового транспортера. Носители "короткого" аллеля гена, как и мыши с частичным дефицитом SERT, чаще страдают от тревоги и депрессии.