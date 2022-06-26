В чем польза печени, и как часто её нужно есть?

Субпродукты рекомендовано употреблять два раза в неделю мужчинам и три раза в неделю — женщинам. В печени много гемового железа — прекрасный вариант поднять себе гемоглобин.

Подробнее о пользе печени «Business FM Барнаул» рассказал тренер и нутрициолог Илья Казюра.

В печени содержится лецитин, поэтому употребление этого продукта показано людям, страдающим алкогольной или наркотической зависимостями, больным и ослабленным.

Печень содержит холин — важный полувитамин, который защищает от неалкогольного ожирения печени. Покрывают потребности в холине лишь 10-15% населения. У остальных — дефицит. Как и везде, фанатизм не нужен! Не стоит употреблять печень или субпродукты более двух порций в неделю.

Это связано с тем, что со временем может возникнуть перебор витамина А, который в избытке оказывает токсическое воздействие. Есть больше двух-трёх порций можно в том случае, если в ваших анализах совсем низкое железо. Мужчинам и беременным женщинам уж точно необходимо ограничиться двумя порциями в неделю. Порция — это примерно 100-180 г готового продукта.