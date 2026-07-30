Сенат США одобрил проект санкций против России

Теперь американский президент сможет ввести тариф до 500% на импорт из РФ

30 июля 2026, 11:25, ИА Амител

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Сенат США завершил второе процедурное голосование по инициативе Линдси Грэма о введении новых антироссийских санкций. Как сообщила пресс-служба палаты Конгресса в социальной сети X, за дальнейшее продвижение документа высказались 84 законодателя, против — 12. Об этом пишет "Коммерсантъ".

«После второго процедурного голосования Сенат переходит к обсуждению законопроекта и внесению поправок. Затем законодателям предстоит провести еще одно процедурное голосование (для прекращения прений требуется не менее 60 голосов), после чего документ будет вынесен на финальное голосование верхней палаты, где для принятия достаточно простого большинства», — сообщает издание.

После финального утверждения сенаторами законопроект поступит на рассмотрение в Палату представителей. Депутаты нижней палаты вернутся к его обсуждению только после летних каникул, ориентировочно в сентябре.

Согласно законопроекту, американский президент получит право устанавливать пошлины до 100% на импорт из государств, которые закупают у России нефть, уран и природный газ или способствуют обходу действующих рестрикций.

Кроме того, у главы государства появится полномочие вводить тарифы до 500% на ввоз товаров из РФ.