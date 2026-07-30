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Сенат США одобрил проект санкций против России

Теперь американский президент сможет ввести тариф до 500% на импорт из РФ

30 июля 2026, 11:25, ИА Амител

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Сенат США завершил второе процедурное голосование по инициативе Линдси Грэма о введении новых антироссийских санкций. Как сообщила пресс-служба палаты Конгресса в социальной сети X, за дальнейшее продвижение документа высказались 84 законодателя, против — 12. Об этом пишет "Коммерсантъ"

«После второго процедурного голосования Сенат переходит к обсуждению законопроекта и внесению поправок. Затем законодателям предстоит провести еще одно процедурное голосование (для прекращения прений требуется не менее 60 голосов), после чего документ будет вынесен на финальное голосование верхней палаты, где для принятия достаточно простого большинства», — сообщает издание.

После финального утверждения сенаторами законопроект поступит на рассмотрение в Палату представителей. Депутаты нижней палаты вернутся к его обсуждению только после летних каникул, ориентировочно в сентябре.

Согласно законопроекту, американский президент получит право устанавливать пошлины до 100% на импорт из государств, которые закупают у России нефть, уран и природный газ или способствуют обходу действующих рестрикций.

Кроме того, у главы государства появится полномочие вводить тарифы до 500% на ввоз товаров из РФ. 

Европа, Евросоюз / Изображение сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

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Комментарии 15

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Гость

13:18:33 30-07-2026

это уже просто смешно) никак не действует же

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Гость

13:46:44 30-07-2026

Гость (13:18:33 30-07-2026) это уже просто смешно) никак не действует же... Как это не действует, сплошная польза же. Вы посмотрите вокруг внимательнее

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Американыч

13:23:46 30-07-2026

А какой итог можно ожидать от страны ,которая является нашим исконным врагом?Это было бы странно,если было бы принято другое решение.

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Африканыч

13:58:56 30-07-2026

Американыч (13:23:46 30-07-2026) А какой итог можно ожидать от страны ,которая является наши... Так еще и Африку хотят нагнуть твои американы!

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Гость

15:14:44 30-07-2026

Американыч (13:23:46 30-07-2026) А какой итог можно ожидать от страны ,которая является наши...
Ну не знаю, из новых учебников по истории Мединский убрал резкие высказывания о США. Наверно, он это по собственной инициативе решил сделать)

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Американыч

16:05:09 30-07-2026

Гость (15:14:44 30-07-2026) Ну не знаю, из новых учебников по истории Мединский убра... Интересно ,на каком основании?Они же до сих пор стараются воплотить все эти планы маршала,далеса,бжезинского.Один из этих планов по вбиванию клина между Россией и Украиной сейчас в процессе.Вся эта затея с Украиной их рук дело.Всё целенаправленно,всё поэтапно.Так что рано нам лебезить перед ними.

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Афиноген

17:43:49 30-07-2026

Американыч (16:05:09 30-07-2026) Интересно ,на каком основании?Они же до сих пор стараются во... Странная у тебя позиция по отношению к нашим союзникам в ВОВ.

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Американыч

08:33:29 31-07-2026

Афиноген (17:43:49 30-07-2026) Странная у тебя позиция по отношению к нашим союзникам в ВОВ... Если бы у тебя было малость соображения и знаний ,то ты бы знал ,что союзниками они стали поневоле,когда увидели ,что мы уверенно побеждаем фашистов и поэтому спохватились,чтобы успеть ухватить себе сферы влияния в Европе.А тянули они с открытием второго фронта до самого последнего.Так что вот такие они друзья.Вас ,что там ,не учат политграмоте?

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Африканыч

08:56:54 31-07-2026

Американыч (08:33:29 31-07-2026) Если бы у тебя было малость соображения и знаний ,то ты бы з... Странная у тебя логика. А Италия это не европа?

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Американыч

09:40:52 31-07-2026

Африканыч (08:56:54 31-07-2026) Странная у тебя логика. А Италия это не европа?... И что там та Италия?Основной театр военных действий был на восточном фронте,а не в Италии.Оттуда силы перекидывали на нас,а не отсюда туда.Так что основную работу по разгрому врага сделали наши войска.Да ,америка ,в конце концов ,вынуждена была помогать нам -это и продовольствие и самолёты и другая военная техника,но это было уже в след уходящему поезду.

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Дед Щукарь

11:10:18 31-07-2026

Американыч (09:40:52 31-07-2026) И что там та Италия?Основной театр военных действий был на в... Ты сам спросил про второй фронт в европе. Италия в европе? В европе. Значит во франции это уже третий фронт? Не считая бд в африке и в тихом океане. Про решающую роль россии в ВОВ никто не спорит.

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Американыч

13:59:07 31-07-2026

Дед Щукарь (11:10:18 31-07-2026) Ты сам спросил про второй фронт в европе. Италия в европе? В... Ну и что ты перечисляешь все эти якобы фронты , в которых америка приняла участие?Это мышиная возня в сравнении с нашими битвами.Одна только Сталинградская битва стоит во сто крат больше всех этих "фронтов".

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Гость

14:01:48 31-07-2026

Американыч (13:59:07 31-07-2026) Ну и что ты перечисляешь все эти якобы фронты , в которых ам... Прохоровкой и Курской дугой обалдуев накрой... Они про эти битвы не знают(( их не обучали...

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Гость

08:41:46 31-07-2026

Американыч (16:05:09 30-07-2026) Интересно ,на каком основании?Они же до сих пор стараются во... БЗеЖински!

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майор

16:30:48 30-07-2026

агонизируют. залив они не откроют а к осени доллару конец. Тут хоть 700% заявляй...

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