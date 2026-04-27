Цены на кофе в России могут вырасти до 600 рублей за чашку к концу 2026 года
На стоимость влияют неурожаи, рост логистики и аренды
27 апреля 2026, 13:45, ИА Амител
К концу 2026 года средняя цена чашки кофе в России может достичь 500–600 рублей. Сейчас она составляет 300–350 рублей. Такой прогноз "Газете.ру" дала доцент кафедры маркетинга университета "Синергия" Татьяна Суворова.
«К концу года возможен рост до 30% или даже 40%, то есть чашка кофе будет стоить 500–600 рублей, — тогда кофейни и рестораны будут терпеть убытки. Подорожание кофе уже влияет на поведение потребителей. Рост цен уже снизил спрос россиян на кофе вне дома. На начало 2026 года продажи кофе навынос упали на 3%», — отметила Суворова.
По ее словам, чашка кофе дорожает сразу по нескольким причинам: неурожай во Вьетнаме и Бразилии, удлинение логистических маршрутов, повышение арендных ставок для кофеен и рост цен на электроэнергию. При этом себестоимость зеленого кофе из-за укрепления рубля даже снизилась, но стоимость готового напитка все равно растет.
Дополнительное давление оказывают сопутствующие издержки. Логистические затраты с 2022 года выросли на 40%, а упаковка подорожала примерно на 35% после замены европейского картона поставками из Китая и Турции.
Если цены продолжат расти, часть спроса перейдет в более дешевые форматы — вендинговые аппараты и домашнее приготовление. Продажи премиальных видов кофе сократятся.
«Розничные продажи премиального кофе, например голубого кофе с добавлением экстракта цветка голубого горошка, значительно сократятся, будет вертикальное расширение вниз — в средний и ниже ценовой сегмент», — уверена эксперт.
При этом кофе в России вряд ли станет продуктом только для узкой аудитории, считает Суворова. Спрос на него останется устойчивым. Один из сценариев адаптации рынка — увеличение доли более дешевой робусты в кофейных смесях.
13:50:17 27-04-2026
400 р пачка для турки.
там много чашек.
14:11:33 27-04-2026
"На стоимость влияют неурожаи, рост логистики и аренды" - рост логистики благодаря сами знаете какой партии, так поссориться со всем миром это надо уметь.
15:08:24 27-04-2026
Гость (14:11:33 27-04-2026) "На стоимость влияют неурожаи, рост логистики и аренды" - ро... каким всем миром? извращенцы из Европы и США это меньшинство мира.
06:23:02 28-04-2026
Гость (15:08:24 27-04-2026) каким всем миром? извращенцы из Европы и США это меньшинство... А ты посмотри, кто в друзьях - Белорусия (пока Лукашенко жив) и Северная Корея.
14:11:44 27-04-2026
Один простой и наивный вопрос. Когда вышеперечисленные причины подорожания кофе разрешатся, то цены вернутся на прежний уровень?) нет? Тогда бы я ещё добавил в список причин жадность продавцов
14:43:24 27-04-2026
Лето на дворе - листочек малины, мяты, чабреца, чай отменный - мне Ваш кофе даром не надо, и на зиму насушу.....
14:46:39 27-04-2026
Капец, то вы за зарплату в 50 тыщ+ то чашка кофе дорогая. Откуда деньги то брать на зарплату? Дорого? Завари кофе дома и проходи мимо.
23:32:48 27-04-2026
Осинохрен (14:46:39 27-04-2026) Капец, то вы за зарплату в 50 тыщ+ то чашка кофе дорогая. От... Все верно, прошли мимо, пару десятков заведений общепита (МИМО которых прошли люди), закрывшихся с начала года могу назвать не задумываясь))
15:59:08 27-04-2026
Не подорожает! Если и да, то временно, как огурцы. Сам торгаш попьет кофе за эти деньги и решит что надо что то менять)))
17:31:35 27-04-2026
будут разбавлять люваками с под овцы...
18:45:09 27-04-2026
Это ложь, …. и провокация !!!
22:39:00 27-04-2026
Не смешите мои тапки, сколько народу пьет кофий с голубыми цветками)))?
23:46:59 27-04-2026
Пейте сами чашку воды с ложечкой порошка за 600 рубликов.
02:27:08 29-04-2026
Вот такой незатейливый колхозный маркетинг?