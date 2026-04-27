Цены на кофе в России могут вырасти до 600 рублей за чашку к концу 2026 года

На стоимость влияют неурожаи, рост логистики и аренды

27 апреля 2026, 13:45, ИА Амител

Кофе / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

К концу 2026 года средняя цена чашки кофе в России может достичь 500–600 рублей. Сейчас она составляет 300–350 рублей. Такой прогноз "Газете.ру" дала доцент кафедры маркетинга университета "Синергия" Татьяна Суворова.

«К концу года возможен рост до 30% или даже 40%, то есть чашка кофе будет стоить 500–600 рублей, — тогда кофейни и рестораны будут терпеть убытки. Подорожание кофе уже влияет на поведение потребителей. Рост цен уже снизил спрос россиян на кофе вне дома. На начало 2026 года продажи кофе навынос упали на 3%», — отметила Суворова.

По ее словам, чашка кофе дорожает сразу по нескольким причинам: неурожай во Вьетнаме и Бразилии, удлинение логистических маршрутов, повышение арендных ставок для кофеен и рост цен на электроэнергию. При этом себестоимость зеленого кофе из-за укрепления рубля даже снизилась, но стоимость готового напитка все равно растет.

Дополнительное давление оказывают сопутствующие издержки. Логистические затраты с 2022 года выросли на 40%, а упаковка подорожала примерно на 35% после замены европейского картона поставками из Китая и Турции.

Если цены продолжат расти, часть спроса перейдет в более дешевые форматы — вендинговые аппараты и домашнее приготовление. Продажи премиальных видов кофе сократятся.

«Розничные продажи премиального кофе, например голубого кофе с добавлением экстракта цветка голубого горошка, значительно сократятся, будет вертикальное расширение вниз — в средний и ниже ценовой сегмент», — уверена эксперт.

При этом кофе в России вряд ли станет продуктом только для узкой аудитории, считает Суворова. Спрос на него останется устойчивым. Один из сценариев адаптации рынка — увеличение доли более дешевой робусты в кофейных смесях.