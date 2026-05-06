Депутаты Госдумы предложили ужесточить правила приема в магистратуру

Профиль магистратуры должен соответствовать предыдущему образованию — такое правило хотят закрепить в ФГОС

06 мая 2026, 10:34, ИА Амител

Студенты / Фото: amic.ru

В Государственную Думу внесен законопроект, который предлагает установить в федеральных государственных образовательных стандартах требования к соответствию профиля программ магистратуры и ранее полученного высшего образования для поступающих. Документ уже размещен в думской электронной базе, пишут РИА Новости.

Инициативу выдвинула группа депутатов Госдумы, в том числе председатель комитета ГД по науке и высшему образованию Сергей Кабышев.

Согласно пояснительной записке к проекту, поправки предполагают внесение изменений в закон об образовании. В частности, предлагается закрепить возможность устанавливать в ФГОС не только требования к соответствию направленности (профиля) программ магистратуры и уже имеющегося высшего образования, но и к опыту работы абитуриентов, поступающих на магистерские программы.

Авторы обратили внимание на распространенную проблему: многие выпускники бакалавриата поступают в магистратуру на направления, никак не связанные с их предыдущим образованием. Из‑за этого студенты не получают необходимых фундаментальных знаний, а предусмотренные ФГОС общепрофессиональные компетенции полноценно не формируются.

В сопроводительных документах подчеркивается: высокое качество образования требует системной связи и профессиональной преемственности между уровнями высшего образования - бакалавриат, специалитет и магистратура. Достичь такой преемственности можно только при условии, что у обучающегося есть соответствующая профессиональная подготовка на предыдущем этапе обучения. Ранее депутаты предложили запретить вузам повышать цены на образование выше уровня инфляции.