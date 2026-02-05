Без бакалавров и магистров. Почему Алтайский край пока остался в стороне от реформы вузов

Вузы региона готовятся к переходу на новую систему постепенно

05 февраля 2026, 06:15, ИА Амител

Алтайский государственный университет / Фото: amic.ru

Алтайский край не вошел в число регионов, где уже в ближайшие годы откажутся от привычной системы "бакалавр — магистр". Эксперты считают, что реформа назрела, но без новых стандартов она может остаться экспериментом для избранных вузов. В настоящее время в пилотном проекте участвуют уже 17 ведущих образовательных организаций страны — именно они прощаются с форматами "бакалавр" и "магистр" в 2026/2027 учебном году. Высшая школа превратится в "базовое образование". Обучение — от четырех до шести лет. После — специализированное образование: еще год или три в зависимости от специальности. Журналисты радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул узнали мнение алтайских экспертов о реформе.

Почему Болонскую систему критиковали и что предлагают взамен?

По словам проректора по учебной работе Алтайского аграрного университета Сергея Завалишина, претензии к Болонской системе в России копились годами.

Во-первых, переход на четырехлетний бакалавриат вместо пятилетнего специалитета снизил фундаментальность подготовки и сократил объем практики. Во-вторых, работодатели часто воспринимали бакалавров как специалистов с "неполным" высшим образованием.

«Третье — это смена профиля, возможность поступить в магистратуру по другому направлению подготовки, чем бакалавриат. Это считалось минусом. Почему? Потому что поступающий в магистратуру по-другому уровню не имел достаточной базовой подготовки», — уверен Сергей Завалишин.

Взамен вводится новая модель высшего образования. Первый уровень будет называться базовым образованием и продлится от четырех до шести лет. После его завершения выпускники смогут поступить на специализированный уровень — еще на один или три года, в зависимости от выбранной профессии. Формально это не возврат к советскому специалитету, а попытка выстроить новую систему, которая должна учитывать запросы современного рынка труда.

Учиться дольше — не значит учиться лучше

Эксперты подчеркивают: само по себе увеличение сроков обучения не гарантирует роста качества образования. Ключевая проблема — отсутствие новых федеральных образовательных стандартов. Как отмечает профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина, раньше специалитет формально приравнивался к магистратуре, из-за чего выпускники не могли бесплатно поступать на следующий уровень. Сейчас эти барьеры снимаются: базовое образование становится "первым уровнем", а значит, все выпускники смогут по конкурсу претендовать на бюджетные места в специализированных программах.

«Для разработки федеральных государственных образовательных стандартов, которые можно распространить на все вузы, — это процесс очень длительный. После первого пилота сделано этого не было, новые стандарты не введены, и вузы эти за такой короткий период на всех распространить это, конечно, не смогли», — уверена эксперт.

Почему реформа для избранных

По словам эксперта, новые стандарты как раз будут разрабатывать ведущие российские вузы, которые присоединились к новой модели. С другой стороны, это настолько продвинутые университеты, со своими кампусами и высокотехнологичным оборудованием, что их стандарты вряд ли смогут претендовать на универсальные — для всех вузов.

В частности, увеличить учебный процесс хотят ради практики. Для тех же инженерных специальностей это необходимо, считает председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленобласти, ректор Санкт-Петербургского госуниверситета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов.

«Мы писали обращение в министерство, что мы готовы были бы также войти в пилотный проект, но на это должно быть решение соответствующих учредителей, это оформляется указом президента России. Это безусловный плюс для инженерных специальностей, потому что в срок обучения пять с половиной лет обязательно включена достаточно насыщенная практика. Десять месяцев практики суммарно по всем курсам, то есть это год практики в течение пяти с половиной, шести лет. Это более чем серьезное изменение учебного плана», — пояснил он.

Эксперты отметили, что студенты, которые поступали по старой системе, по ней же и завершат обучение. Кроме того, реформа не должна сказаться на поступлении в иностранные вузы. Базовое образование все равно там будет приравнено к их бакалавриату.