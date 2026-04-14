Депутаты предложили запретить вузам повышать цены на образование выше уровня инфляции

Стоимость обучения в некоторых вузах выросла на 60–200%

14 апреля 2026, 11:16, ИА Амител

Аудитория в вузе / Фото: amic.ru

ЛДПР выступила с инициативой запретить вузам повышать цены на образование выше уровня инфляции. Об этом "Газете.ру" заявил лидер партии Леонид Слуцкий.

По его словам, мониторинг, проведенный молодежной организацией ЛДПР, показал, что с 2021–2022 по 2025–2026 учебные годы стоимость обучения в вузах и колледжах росла произвольно. Рост на 15–20% и более стал обычной практикой, хотя постановление правительства ограничивает повышение рамками инфляции.

«Образование не должно быть роскошью, доступной лишь избранным! Из‑за этого семьи берут кредиты, а молодежь лишается шанса получить диплом», — подчеркнул Слуцкий.

Партия настаивает на соблюдении установленных норм ценообразования. ЛДПР требует провести внеплановые проверки образовательных учреждений и применить штрафные санкции к тем, кто нарушает требования.

Заместитель руководителя Всероссийской молодежной организации ЛДПР Марат Шипов сообщил, что на некоторых направлениях цены выросли на 60, 100 и даже 200%.

«Тебя просто ставят перед фактом: либо ищи деньги и влезай в кредиты, либо забирай документы», — сказал он.

В ЛДПР уже направили официальное обращение в Рособрнадзор. Партия требует жестких проверок по всем фактам финансового беспредела и реальных штрафов для нарушителей.