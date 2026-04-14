Депутаты предложили запретить вузам повышать цены на образование выше уровня инфляции
Стоимость обучения в некоторых вузах выросла на 60–200%
14 апреля 2026, 11:16, ИА Амител
ЛДПР выступила с инициативой запретить вузам повышать цены на образование выше уровня инфляции. Об этом "Газете.ру" заявил лидер партии Леонид Слуцкий.
По его словам, мониторинг, проведенный молодежной организацией ЛДПР, показал, что с 2021–2022 по 2025–2026 учебные годы стоимость обучения в вузах и колледжах росла произвольно. Рост на 15–20% и более стал обычной практикой, хотя постановление правительства ограничивает повышение рамками инфляции.
«Образование не должно быть роскошью, доступной лишь избранным! Из‑за этого семьи берут кредиты, а молодежь лишается шанса получить диплом», — подчеркнул Слуцкий.
Партия настаивает на соблюдении установленных норм ценообразования. ЛДПР требует провести внеплановые проверки образовательных учреждений и применить штрафные санкции к тем, кто нарушает требования.
Заместитель руководителя Всероссийской молодежной организации ЛДПР Марат Шипов сообщил, что на некоторых направлениях цены выросли на 60, 100 и даже 200%.
«Тебя просто ставят перед фактом: либо ищи деньги и влезай в кредиты, либо забирай документы», — сказал он.
В ЛДПР уже направили официальное обращение в Рособрнадзор. Партия требует жестких проверок по всем фактам финансового беспредела и реальных штрафов для нарушителей.
«Государство должно растить созидателей и помогать студентам получать профессию, а не закрывать глаза на то, как на нашей молодежи делают грязный бизнес», — подытожил Шипов.
16:05:50 14-04-2026
при чем тут учебные заведения? свои собственные цены выставляют только частные, а их мало. Государственные и муниципальные цену получают от государства.
18:22:44 14-04-2026
а частные школы могут к этому привлечь? интересно. кружки всякие и тд