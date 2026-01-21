Ведущие российские вузы вводят более жесткие правила поступления. Подробности изменений

Корректировка правил направлена на формирование более сбалансированной и справедливой системы приема

21 января 2026, 07:30, ИА Амител

Студент / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Ведущие российские вузы ужесточают правила приема абитуриентов и сокращают возможности поступления без экзаменов для победителей олимпиад. Об этом сообщает РБК.

Так, Московский физико-технический институт на 2026/2027 учебный год планирует сократить перечень олимпиад, дающих право на зачисление без вступительных испытаний, с 50 до 35. Одновременно уменьшится и число профильных направлений, по которым они будут учитываться – с 165 до 99. Кроме того, для олимпиадников предполагается повысить минимальный проходной балл ЕГЭ по профильному предмету до 80.

Аналогичные изменения готовит и МГТУ им. Н.Э. Баумана. Новые правила в первую очередь затронут специальности в сфере информационных технологий и робототехники. В университете пояснили, что такие меры необходимы для того, чтобы избежать ситуаций, когда число абитуриентов, поступающих без ЕГЭ, превышает допустимые пределы.

В администрациях вузов отмечают, что корректировка правил направлена на формирование более сбалансированной и справедливой системы приема, которая обеспечит равные условия для всех поступающих.

