Ведущие российские вузы вводят более жесткие правила поступления. Подробности изменений
Корректировка правил направлена на формирование более сбалансированной и справедливой системы приема
21 января 2026, 07:30, ИА Амител
Ведущие российские вузы ужесточают правила приема абитуриентов и сокращают возможности поступления без экзаменов для победителей олимпиад. Об этом сообщает РБК.
Так, Московский физико-технический институт на 2026/2027 учебный год планирует сократить перечень олимпиад, дающих право на зачисление без вступительных испытаний, с 50 до 35. Одновременно уменьшится и число профильных направлений, по которым они будут учитываться – с 165 до 99. Кроме того, для олимпиадников предполагается повысить минимальный проходной балл ЕГЭ по профильному предмету до 80.
Аналогичные изменения готовит и МГТУ им. Н.Э. Баумана. Новые правила в первую очередь затронут специальности в сфере информационных технологий и робототехники. В университете пояснили, что такие меры необходимы для того, чтобы избежать ситуаций, когда число абитуриентов, поступающих без ЕГЭ, превышает допустимые пределы.
В администрациях вузов отмечают, что корректировка правил направлена на формирование более сбалансированной и справедливой системы приема, которая обеспечит равные условия для всех поступающих.
Ранее в российских медицинских вузах наблюдалась волна отчислений студентов, связанных с новым законом об обязательной трехлетней отработке для выпускников. Причиной стало введение жестких финансовых санкций за нарушение условий целевого обучения.
08:04:54 21-01-2026
Почему все боятся сказать правду в СМИ?
В частном порядке на разных ресурсах представители московских ВУЗов говорят о том, к чему привели льготы для поступления детей участников. Такого количества отчисленных с первого курса не было НИКОГДА
08:36:32 21-01-2026
Гость (08:04:54 21-01-2026) Почему все боятся сказать правду в СМИ?В частном порядке... В частном порядке московские таксисты говорят, что отчисляют детей участников СВО для того, чтобы освободить места для деток "блатных". За границу им сейчас свое чадо не отправишь на учебу, а пристроить куда-то надо. Иначе ведь и в армию могут забрать.
09:02:02 21-01-2026
Гость (08:36:32 21-01-2026) В частном порядке московские таксисты говорят, что отчисляют... Вы о чём? Кому не отправить за границу?
У всех уважаемых людей , дети учатся именно там. Что им должно помешать не могу понять?
09:22:04 21-01-2026
Гость (09:02:02 21-01-2026) Вы о чём? Кому не отправить за границу?У всех уважаемых ... Между "уважаемыми" и средним классом есть мощная прослойка богатых, но до "уважаемых" не дотягивающих. Вот о их чадах речь. Имя им легион.
09:50:31 21-01-2026
Гость (09:22:04 21-01-2026) Между "уважаемыми" и средним классом есть мощная прослойка б... Так и не пойму о ком вы.
Вот даже в нашем захолустье есть люди доход которых позволил им исправить детей на учебу за границу . По меркам даже Новосиба эти люди не такие уж и богатые. По меркам Москвы почти бюджетники
10:48:51 21-01-2026
Гость (08:04:54 21-01-2026)
дак там паровозиком много какая правда потянется.
например то что российской экономике никогда не нужно было столько бухгалтеров, правоведов и программистов.
а нужны руки и голова+руки.
а это начальное профессиональное и средне специальное образование, в котором у нас кризис.
23:11:55 22-01-2026
Нужны работяги всех мастей,солдаты,и обслуживающий персонал.Блатные и их чада итак устроится куда угодно,рука руку моет,в России ничего не изменилось за столетия,ничего.только вывески меняются и лица.Надо детей принимать по знаниям а не по льготам.Подростки итак вымотаны этим уродством в виде ЕГЭ а родители оплачивают репетиторов так как школа не даёт знаний,это скорее кружок по посещению и заполнению бумаг, а потом с родителей,дерут деньги за платное образование