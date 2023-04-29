До +26 местами. О погоде в Алтайском крае 29 апреля

В Барнауле от +15 до +17 градусов. Преимущественно без осадков

29 апреля 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +15 до +20 градусов ожидается в Алтайском крае 29 апреля. Об этом сообщают синоптики регионального Гидрометцентра.

Так, по югу местами ожидается от +21 до +26 градусов. Местами небольшие дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Барнауле от +15 до +17 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 6-11 м/с.