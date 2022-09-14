В барнаульском зоопарке зебра Василий встретил зебру Зузу поцелуями
Директор зверинца показал соответствующее видео
14 сентября 2022, 09:15, Никита Черников
В барнаульском зоопарке «Лесная сказка» очередное пополнение — из Нижнего Новгорода туда приехала зебра Зузу.
Директор зверинца Сергей Писарев опубликовал на своей странице в ВК видео, на котором зебра Василий встречает новенькую поцелуями.
Он также отметил, что вместе с Зузу в зоопарк приехали корова Хайленда по кличке Маруся и полярная волчица Альба.
Директор барнаульского зоопарка показал пушистую как медвежонок лохматую Марусю
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