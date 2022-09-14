В барнаульском зоопарке зебра Василий встретил зебру Зузу поцелуями

В барнаульском зоопарке «Лесная сказка» очередное пополнение — из Нижнего Новгорода туда приехала зебра Зузу.

Директор зверинца Сергей Писарев опубликовал на своей странице в ВК видео, на котором зебра Василий встречает новенькую поцелуями.

Он также отметил, что вместе с Зузу в зоопарк приехали корова Хайленда по кличке Маруся и полярная волчица Альба.