Сбербанк продлит срок действия банковских карт

Сбербанк планирует продлить срок действия дебетовых и кредитных карт. Как сообщает пресс-служба финансовой организации со ссылкой на директора дивизиона «Кошелёк Клиента» Игоря Ковалёва, карты, срок действия которых истекает в апреле и позднее, планируют продлить срок действия.

Таким образом, уже выпущенный «пластик» можно будет использовать как обычно, без необходимости перевыпуска. В свою очередь, все карты Сбербанка, срок действия которых заканчивается в марте 2022 года, были заранее перевыпущены и доставлены для получения в офисы организации.

В Сбербанке также отметили, что все действующие карты Visa и Mastercard, выпущенные в финансовой организации, продолжают работать на территории России. Они могут быть использованы для совершения покупок, платежей и переводов, а также снятия наличных в банкоматах.