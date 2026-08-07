Эксперт объяснила, как распознать арбуз с высоким содержанием нитратов

При покупке арбуза потребитель вправе попросить у продавца документы, подтверждающие качество продукции

07 августа 2026, 12:49, ИА Амител

Арбузы / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Необычный внешний вид мякоти арбуза может свидетельствовать о повышенном содержании нитратов. Насторожить покупателя должны слишком насыщенный красный оттенок, желто-оранжевые прожилки и чрезмерно гладкая поверхность на срезе. Об этом РИА Новости рассказала заместитель директора Новороссийского филиала ФГБУ "Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК", фитосанитарный биолог Татьяна Мамонова.

«Гладкий срез без крупинок, неестественно красный цвет мякоти (арбуза. — Прим. ред.) и желто-оранжевые прожилки могут указывать на обилие нитратов», — предупредила Мамонова.

При этом самостоятельно определить точную концентрацию таких веществ в ягоде невозможно. По словам специалиста, показаниям бытовых нитратомеров доверять не следует. Достоверно установить содержание нитратов позволяют только лабораторные исследования. Кроме того, при покупке арбуза потребитель вправе попросить у продавца документы, подтверждающие качество продукции.

Для взрослого человека опасной считается суточная доза нитратов в пределах 400–500 миллиграммов. Детскому организму для тяжелого отравления может оказаться достаточно значительно меньшего количества — 40–50 миллиграммов.

Эксперт также обратила внимание на то, что нитраты преимущественно накапливаются возле кожуры. Поэтому безопаснее употреблять мякоть, расположенную ближе к середине арбуза.

После разрезания ягоду необходимо убрать в холодильник и накрыть пищевой пленкой. В таком виде хранить арбуз рекомендуется не более 12 часов.