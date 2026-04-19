В Госдуме предложили включить оплату услуг сантехников и электриков в квитанцию ЖКХ

19 апреля 2026, 17:51, ИА Амител

Квитанция на оплату ЖКХ / Фото: amic.ru

Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил включить оплату дополнительных услуг управляющих компаний в единую квитанцию за коммунальные услуги — чтобы жильцы могли рассчитываться онлайн. Об этом он сообщил ТАСС, отметив, что вопрос поднимался на встречах с гражданами.

По мнению парламентария, в квитанцию следует добавить возможность оплаты таких услуг, как устранение неполадок с электро- и сантехническим оборудованием. Это позволит жителям многоквартирных домов оплачивать работу электриков и сантехников в том же порядке, что и ежемесячные коммунальные платежи.

Антропенко выделил два ключевых преимущества инициативы. Во‑первых, это станет гарантией качества выполненных работ. Во‑вторых, мера может стать дополнительным источником дохода для управляющих компаний.

Сейчас жильцы нередко расплачиваются с мастерами напрямую, минуя УК, хотя именно управляющая компания в итоге несет ответственность за результат. Кроме того, УК обязаны без дополнительной платы обслуживать и ремонтировать общедомовое имущество — в том числе стояки водоснабжения и отопления, газопровод и другие коммуникации.

При этом работы внутри квартиры — установка и ремонт труб, проводки, сантехники и электрооборудования — оплачиваются жильцами отдельно. При этом способ оплаты зависит от политики конкретной УК и далеко не всегда предусматривает электронный формат.