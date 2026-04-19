В Госдуме предложили включить оплату услуг сантехников и электриков в квитанцию ЖКХ
По мнению парламентария, это будет гарантией качества выполненных работ
19 апреля 2026, 17:51, ИА Амител
Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил включить оплату дополнительных услуг управляющих компаний в единую квитанцию за коммунальные услуги — чтобы жильцы могли рассчитываться онлайн. Об этом он сообщил ТАСС, отметив, что вопрос поднимался на встречах с гражданами.
По мнению парламентария, в квитанцию следует добавить возможность оплаты таких услуг, как устранение неполадок с электро- и сантехническим оборудованием. Это позволит жителям многоквартирных домов оплачивать работу электриков и сантехников в том же порядке, что и ежемесячные коммунальные платежи.
Антропенко выделил два ключевых преимущества инициативы. Во‑первых, это станет гарантией качества выполненных работ. Во‑вторых, мера может стать дополнительным источником дохода для управляющих компаний.
Сейчас жильцы нередко расплачиваются с мастерами напрямую, минуя УК, хотя именно управляющая компания в итоге несет ответственность за результат. Кроме того, УК обязаны без дополнительной платы обслуживать и ремонтировать общедомовое имущество — в том числе стояки водоснабжения и отопления, газопровод и другие коммуникации.
При этом работы внутри квартиры — установка и ремонт труб, проводки, сантехники и электрооборудования — оплачиваются жильцами отдельно. При этом способ оплаты зависит от политики конкретной УК и далеко не всегда предусматривает электронный формат. Ранее россиянам рассказали, кто может оплачивать услуги ЖКХ без комиссии.
17:58:46 19-04-2026
это ж с какого перепугу?на кой оно мне надо такой ненавязчивый сервис...
18:25:58 19-04-2026
А мы их видим? По объявлениям ищем в случае надобности.
20:27:12 19-04-2026
Гость (18:25:58 19-04-2026) А мы их видим? По объявлениям ищем в случае надобности.... Был неудачный опыт по объявлению с Авито. Сначала договаривались по одной цене, по факту запросил в 2 раза дороже, якобы демонтаж не включил. В результате демонтажа порвал целый новый выдвижной шланг крана, его предполагалось ещё использовать для другой сантехники. Попросил пакет для снятого крана. Оказалось, что хотел унести его с собой под предлогом выноса мусора))). На другой день снизу отпала деталь. Больше такого «мастера» по объявлению не надо! Даже отрицательный отзыв на Авито не удалось разместить, видимо, объявление платное, нет возможности предупредить других клиентов о засаде. Потом вызывали через магазин, всё сделали качественно и дешевле, по безналу, с договором.
19:26:24 19-04-2026
Во‑первых, это станет гарантией качества выполненных работ. Во‑вторых, мера может стать дополнительным источником дохода для управляющих компаний
Во-первых, каким образом это станет гарантией и с какого перепугу?
Во-вторых. мера очень даже станет дополнительным источником дохода для управляющих компаний, потому что они её будут впихивать в квитанцию хоть за оказанную, хоть не за оказанную и даже плохую услугу. И вот это 146%.
Отсюда вывод, депутаты стараются для УК. Как же надоели все эти ненасытные слуги народа.
19:36:03 19-04-2026
В нашем доме общедомовое имущество (капающая батарея советских времён) бесплатно чинить не стали, ссылаясь на то, что оно принадлежит жильцам дома, и это ВСЁ должны оплачивать эти самые жильцы. Подставляем посудинку под течь.
09:26:57 20-04-2026
Светлана (19:36:03 19-04-2026) В нашем доме общедомовое имущество (капающая батарея советс... Если батарея в вашей квартире, то это не общедомовое имущество. По нормам стояки - общедомовое, то что идет за отводящим краном от стояка - это уже зона ответственности собственника. Так что вашу батарею вам самим и менять.
19:40:10 19-04-2026
Обращаюсь в специализированную организацию (практически все, кто торгует сантехникой, имеют своих спецов). Оплачиваю по безналу. Они сами дают договор на услуги, гарантию. Зачем мне *опорукий сантехник из управляшки?
10:08:39 20-04-2026
Гость (19:40:10 19-04-2026) Обращаюсь в специализированную организацию (практически все,... Так то да, но только именно сантехник из управляшки имеет доступ в подвал и сможет перекрыть стояк в случае необходимости. А некоторые работы без этого не сделать
13:54:57 20-04-2026
Гость (10:08:39 20-04-2026) Так то да, но только именно сантехник из управляшки имеет до... Да, к сожалению, за отключение стояков приходится платить отдельно сантехнику из управляшки. Но в квартиру его - ни-ни!
20:35:58 19-04-2026
Так мусор уже включили,пользовался-не пользовался плати за жителя квартиры
21:58:37 19-04-2026
"это будет гарантией качества выполненных работ" - какая гарантия, если деньги снимут не глядя на проделанную работу? Пример из Белоруссии - мастер по вызову (от ЖКХ) приходит и выполняет необходимую работу в квартире, позже приезжает прораб(мастер\бригадир), согласовывает с заказчиком сделанные работы с оценкой, далее оплата + квитанция. Так же любые другие услуги (ремонт, сантехника.. )
08:11:02 20-04-2026
Эти услуги уже оплачиваются по строке "содержание помещения" в квитанции жку.
08:37:12 20-04-2026
Почитайте биографию этого депутата и станет ясно кто он и откуда. У них булки на деревьях растут, как жить простой жизнью он уже забыл
09:32:14 20-04-2026
Я платил в 1999 году за ЖКХ 330 рублей. Пригласил сантехника из УК, он запросил 1300 за работу, 1.5 моей зарплаты, пришлось самому делать.
04:18:40 22-04-2026
Ещё одна статья в платёжке за ЖКХ. А дышать в подъезде можно бесплатно?