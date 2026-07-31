"Это фиаско". Эксперты оценили случай с парнем, не попавшим на бюджет с 300 баллами ЕГЭ
Преподаватели в беседе с amic.ru разошлись во мнениях: это временный сбой системы образования или ее глубокий кризис
31 июля 2026, 07:15, ИА Амител
Ситуация с абитуриентом, набравшим в ходе сдачи единого госэкзамена 300 баллов и не поступившим на бюджетное отделение в университет, свидетельствует о кризисе как действующей системы поступления в вузы, так и ЕГЭ в целом, заявили опрошенные amic.ru эксперты.
Ранее в Сети появилось видео, на котором молодой человек рассказывает, что один из выпускников не может поступить на бюджетный в московский Финансовый университет, причем у него 300 баллов на ЕГЭ и дополнительные 10 баллов за индивидуальные достижения. Желающих обучаться по направлению "Международная экономика и торговля" набралось 4229 человек при наличии 52 бюджетных мест, а выпускник с 310 баллами оказался на 93-м месте.
«Я благодаря олимпиадам держусь на 19-м месте. А он не может пройти, потому что не писал олимпиады. Так что если у вас возникнет вопрос, что писать — олимпиаду или ЕГЭ, вспомните это видео», — заявил молодой человек. Он полагает, что основные преимущества для соискателей бюджетных мест дают именно призовые места на олимпиадах, а не высокие баллы на ЕГЭ.
Вопрос с олимпиадниками пока решить не удалось
Кандидат философских наук, доцент РГСУ Михаил Гундарин отметил, что результаты ЕГЭ в нынешнем году сильно подросли: ребят, получивших более 300 баллов, довольно много — больше, чем в прошлые годы, что стало неожиданностью для системы приема и действующих регламентов:
«Выяснилось, что бюджетных мест на всех, показавших высокие результаты, не хватает».
Что касается дополнительных достижений, то у каждого вуза свои нормативы и приоритеты, заметил собеседник:
«Это может быть книжка волонтера, что-то еще. Прием победителей олимпиад тоже в приоритете у вузов, которым нужна соответствующая отчетность. Тем более что таких победителей и призеров не так уж много. Для большинства поступающих все-таки мало что изменилось».
Конечно, два года назад Минобразования РФ обещало защитить интересы всех категорий абитуриентов, когда бюджетные места в значительной степени занимались олимпиадниками, однако пока вопрос решить не удалось, напоминает Михаил Гундарин:
«Возможно, удалось что-то сдвинуть, но далеко не полностью. Вопросы остаются. Замечу, что участие в олимпиадах и успехи на них — явление крайне положительное. Многие преподаватели, в том числе и я, стремятся получить побольше таких студентов».
В то же время баланс интересов соблюсти необходимо, уверен эксперт.
«Все-таки не следует ущемлять ребят, у которых, может, нет олимпиадных успехов, но они показали высокие результаты при сдаче ЕГЭ. Думаю, вопрос с балансом бюджетных мест будет решен в следующем году. Нынешняя неготовность системы — дело временное, после проведения работы над ошибками на будущий год таких казусов уже не будет», — заключил доцент РГСУ.
Этот случай — не единственный
Это одновременно прекрасная и ужасная иллюстрация фиаско самого ЕГЭ, убежден заслуженный учитель России Александр Снегуров.
«Я давно говорил, что это архаичная форма и надо создать или вернуть альтернативные формы сдачи экзаменов. Мы же видим, что всякие попытки усовершенствовать ЕГЭ не дают результата. Этот механизм все равно не работает и буквально наносит удар по нашим представлениям о справедливости, закономерности и педагогике в целом», — поделился он своим мнением с amic.ru.
Ставшее известным ЧП нанесло психологический удар самому абитуриенту, продолжает Снегуров:
«Получается, что парень, согласившийся с этой моделью и приложивший все силы, чтобы набрать такой высокий балл, этим же ЕГЭ оскорблен, унижен, поскольку с таким багажом баллов он все равно не попадает в желаемый вуз на бюджетное место».
По мнению Александра Снегурова, этот случай также свидетельствует о кризисе высшего образования в стране:
«Если вузу этот парень не нужен, значит, наша педагогика трещит по всем швам. И возникает вопрос: а нужно ли нам такое высшее образование, полностью ориентирующееся на коммерцию, выгоду, на доминанту какого-то механизма формальности? Хотя здесь и формальность не помогла, поскольку он набрал 300 баллов. Но его система отвергает».
Педагог надеется, что не сумевший пройти на бюджетное отделение Финуниверситета парень сумеет психологически выдержать это испытание:
«Этот случай просто стал достоянием широкой гласности. А сколько таких ситуаций, о которых общественность не узнала? Я знаю несколько примеров, когда выпускники школ, набравшие высокие баллы, не смогли в аналогичных историях реализовать себя».
Александр Снегуров признает, что такие случаи вызывают у него горечь, боль и возмущение.
«Получается, мы, педагоги, обманываем своих учеников, когда говорим, что им, молодым, открыты все двери?! Надеюсь, с этим парнем все будет нормально и благоразумие его удержит от радикальных шагов. Ну а здесь может быть однозначный, на мой взгляд, вывод о крайней необходимости реформирования системы среднего и высшего образования, а также формы итоговой аттестации учеников», — подытожил заслуженный учитель России.
07:19:32 31-07-2026
Дети депутатов в приоритете. Остальные из другого теста слеплены.
Вот Вам и ЕГЭ .
11:00:14 31-07-2026
Гость (07:19:32 31-07-2026) Дети депутатов в приоритете. Остальные из другого теста слеп... надеюсь это сарказм. Дети рождаются одинаковыми. Или надо проверять кровь голубая или красная
07:21:24 31-07-2026
если на льготной основе принимать тех, кому в вузе делать нечего, и такий толпа, то да - это фиаско.
10:48:32 31-07-2026
Трагати (07:21:24 31-07-2026) если на льготной основе принимать тех, кому в вузе делать не... Кого именно вы имеете ввиду?
16:02:55 31-07-2026
Гость (10:48:32 31-07-2026) Кого именно вы имеете ввиду?... дословно могу наврать немного - но сейчас есть отдельная квота и типа специальная квота. Это дети сироты и дети участников ( а может и сами участники СВО)
Есть люди по квоте со 150 - 170 баллов., при том что прохлдной бал по 280 у остальных примерно по этому вузу и факультету. Да - наверно дать какие то льготы правльно, но что то мне говорит что с такими баллами они до дисплома не дойдут и вуз не окончат, ... как то так
07:59:04 31-07-2026
Никто никому ничего не должен.
08:26:19 31-07-2026
Musik (07:59:04 31-07-2026) Никто никому ничего не должен. ... А если подумать? Или нечем ?
09:20:14 31-07-2026
Гость (08:26:19 31-07-2026) А если подумать? Или нечем ?... вы сегодня уже перечислили очередную сумму мошенникам или ещё?
09:44:50 31-07-2026
Гость (08:26:19 31-07-2026) А если подумать? Или нечем ?... вот сами пораскиньте мозгами - чел получил 300, значит как минимум не дурак и готовился.
в олимпиадах из списка не участвовал - ну ладно, профилонил.
ну так посмотри куда поступать хочешь - как в прошлые годы было, что по чатам ВУЗа пишут прошлая абитура, с приемной комиссией пообщайся.
ну сам не знаешь - что блин никого совсем нет взрослых рядом, ни родителей, ни учителей, ни просто нормальных людей???
похоже этот случай - клиника.
08:43:08 31-07-2026
в чем проблема? Нужно просто усложнить ЕГЭ.
08:49:23 31-07-2026
В финале бега на приз "Почëтный финансит" Олимпиадники обошли круглого эгиста.
09:20:03 31-07-2026
Сначала в очереди дети чиновников и депутатов, затем все остальные. Реальность!
09:25:43 31-07-2026
Это единственный вуз который готовит по такой специальности? В чем проблема в другой вуз подать документы. ЕГЭ и предполагался как экзамен результаты которого можно подавать в разные вузы. Сотни если не тысячи поступают куда пройдут по баллам а не куда хотят, видимо мальчик не прост или просто очередной повод для хейтеров егэ поднять волну и попортить атмосферу своим нытьем
09:43:24 31-07-2026
Игра не по закону и правилам предложена государством - кто выиграет?
10:02:42 31-07-2026
Все понятно, олимпиады не учитывать и принимать только на основании ЕГЭ, олимпиады коррупционная схема.
10:05:24 31-07-2026
раздули из мухи слона. Если много 300 бальников наверно стоит усложнить ЕГЭ. С другой стороны и ВУЗ с такой специальностью не один. На олимпиаде стать победителем сложнее, чем сдать ЕГЭ на 100 ( что так то тоже не просто!) потому что олимпиадные задачи не типовые. Поэтому они и идут как БВИ - без вступительных испытаний.
Или вы думаете что с таким конкурсом внутренний экзамен что то может решить ? Месть бюджетных больше не станет, а субьектиности добавится...
22:09:21 31-07-2026
Юрий (10:05:24 31-07-2026) раздули из мухи слона. Если много 300 бальников наверно стои... Раньше на олимпиадах призером стать было легче и списать тоже
10:16:42 31-07-2026
А если посмотреть с другого ракурса? может сама судьба отводит парня от ненужной специальности. Как говорится - "все что ни делается - к лучшему". Давайте рассмотрим пример: опоздал человек на самолет, конечно расстроился, может даже злился и топал ногами, а самолет не долетел... И как теперь он стал относиться к этому моменту? Вопрос не требует ответа
10:42:42 31-07-2026
Всего 52 бюджетных места на топовую специальность в топовом ВУЗе, вполне ожидаемо, что даже среди лучших из лучших был конкурс.
В таких случаях нужно просто иметь альтернативные варианты, благо современная система это допускает. А не как раньше: не поступил куда хотел - гуляй до следующего года.
Внутренние экзамены в ВУЗ - прекрасная возможность для коррупции и пропихивания "своих".
11:14:02 31-07-2026
Гость (10:42:42 31-07-2026) Всего 52 бюджетных места на топовую специальность в топовом ... И что там 92 победителя олимпиад подали заявления что чел с 310 баллами на 93 месте? Вопрос а этих олимпиад сколько? А то впечатление что победителей олимпиад уже больше чем тех кто 300 балов набрал.
10:54:58 31-07-2026
Желающих обучаться по направлению "Международная экономика и торговля" набралось 4229 человек при наличии 52 бюджетных мест, а выпускник с 310 баллами оказался на 93-м месте.
в реальности там не 4229 человек а максимум 500 так как выпускники подают сейчас в 8 вузов одновременно и например проходят в 7 вузов потом выбирают и в 6 подают отказные а учатся в одном. Надо просто сделать так чтобы максимум в 2 вуза можно было после ЕГЭ документы подать
11:45:40 31-07-2026
Значит пацан действительно не лучший. Сбавить понты и пойти в аналогичный ВУЗ. А ЕГЭ чуть усложнить. 100 по предмету вообще никто набирать не должен. Это по сути как измерительный прибор, а 100 - край шкалы. На краях шкалы работать не принято, надо смещать диапазон.
12:30:36 31-07-2026
Приборостроитель (11:45:40 31-07-2026) Значит пацан действительно не лучший. Сбавить понты и пойти ... Берут не лучших, а льготников. Сейчас добавились дети участников.
13:28:16 31-07-2026
майор (10:54:58 31-07-2026) Желающих обучаться по направлению "Международная экономика и... В 5 вузов одновременно можно
14:20:37 31-07-2026
не поступил - подпадает под призыв.
15:34:11 31-07-2026
Сейчас рынок (не лучший вариант для развития государства) и выбирай на любой вкус.. В своё время (1975 г. - ..) чтобы получить специальность, которую очень хотелось, сдавал в вуз 4 раза! (сдавать можно было только в один вуз в то время и никаких пересдач..) Главное желание и цель (поступил!), да, не поступил после школы - армия и не один год! Правда поступающим после армии какие-то льготы (точно не знаю, поступил до армии). ЕГЭ или льготы не имеет определяющего значения, жизнь - это постоянный экзамен.
22:06:17 31-07-2026
Открыли Америку. Так было еще в 10-е в нашем классическом. Олимпиадники и льготники на бюджет,а остальные мимо хоть 300 баллов набери из 300 возможных
07:57:59 01-08-2026
А может пойти в Пед, и через несколько лет разнести в пух и прах всю эту систему экзаменов.