Преподаватели в беседе с amic.ru разошлись во мнениях: это временный сбой системы образования или ее глубокий кризис

31 июля 2026, 07:15, ИА Амител

ЕГЭ / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Ситуация с абитуриентом, набравшим в ходе сдачи единого госэкзамена 300 баллов и не поступившим на бюджетное отделение в университет, свидетельствует о кризисе как действующей системы поступления в вузы, так и ЕГЭ в целом, заявили опрошенные amic.ru эксперты.

Ранее в Сети появилось видео, на котором молодой человек рассказывает, что один из выпускников не может поступить на бюджетный в московский Финансовый университет, причем у него 300 баллов на ЕГЭ и дополнительные 10 баллов за индивидуальные достижения. Желающих обучаться по направлению "Международная экономика и торговля" набралось 4229 человек при наличии 52 бюджетных мест, а выпускник с 310 баллами оказался на 93-м месте.



«Я благодаря олимпиадам держусь на 19-м месте. А он не может пройти, потому что не писал олимпиады. Так что если у вас возникнет вопрос, что писать — олимпиаду или ЕГЭ, вспомните это видео», — заявил молодой человек. Он полагает, что основные преимущества для соискателей бюджетных мест дают именно призовые места на олимпиадах, а не высокие баллы на ЕГЭ.

Вопрос с олимпиадниками пока решить не удалось

Кандидат философских наук, доцент РГСУ Михаил Гундарин отметил, что результаты ЕГЭ в нынешнем году сильно подросли: ребят, получивших более 300 баллов, довольно много — больше, чем в прошлые годы, что стало неожиданностью для системы приема и действующих регламентов:

«Выяснилось, что бюджетных мест на всех, показавших высокие результаты, не хватает».

Что касается дополнительных достижений, то у каждого вуза свои нормативы и приоритеты, заметил собеседник:

«Это может быть книжка волонтера, что-то еще. Прием победителей олимпиад тоже в приоритете у вузов, которым нужна соответствующая отчетность. Тем более что таких победителей и призеров не так уж много. Для большинства поступающих все-таки мало что изменилось».

Конечно, два года назад Минобразования РФ обещало защитить интересы всех категорий абитуриентов, когда бюджетные места в значительной степени занимались олимпиадниками, однако пока вопрос решить не удалось, напоминает Михаил Гундарин:

«Возможно, удалось что-то сдвинуть, но далеко не полностью. Вопросы остаются. Замечу, что участие в олимпиадах и успехи на них — явление крайне положительное. Многие преподаватели, в том числе и я, стремятся получить побольше таких студентов».

В то же время баланс интересов соблюсти необходимо, уверен эксперт.

«Все-таки не следует ущемлять ребят, у которых, может, нет олимпиадных успехов, но они показали высокие результаты при сдаче ЕГЭ. Думаю, вопрос с балансом бюджетных мест будет решен в следующем году. Нынешняя неготовность системы — дело временное, после проведения работы над ошибками на будущий год таких казусов уже не будет», — заключил доцент РГСУ.

Этот случай — не единственный

Это одновременно прекрасная и ужасная иллюстрация фиаско самого ЕГЭ, убежден заслуженный учитель России Александр Снегуров.

«Я давно говорил, что это архаичная форма и надо создать или вернуть альтернативные формы сдачи экзаменов. Мы же видим, что всякие попытки усовершенствовать ЕГЭ не дают результата. Этот механизм все равно не работает и буквально наносит удар по нашим представлениям о справедливости, закономерности и педагогике в целом», — поделился он своим мнением с amic.ru.

Ставшее известным ЧП нанесло психологический удар самому абитуриенту, продолжает Снегуров:

«Получается, что парень, согласившийся с этой моделью и приложивший все силы, чтобы набрать такой высокий балл, этим же ЕГЭ оскорблен, унижен, поскольку с таким багажом баллов он все равно не попадает в желаемый вуз на бюджетное место».

По мнению Александра Снегурова, этот случай также свидетельствует о кризисе высшего образования в стране:

«Если вузу этот парень не нужен, значит, наша педагогика трещит по всем швам. И возникает вопрос: а нужно ли нам такое высшее образование, полностью ориентирующееся на коммерцию, выгоду, на доминанту какого-то механизма формальности? Хотя здесь и формальность не помогла, поскольку он набрал 300 баллов. Но его система отвергает».

Педагог надеется, что не сумевший пройти на бюджетное отделение Финуниверситета парень сумеет психологически выдержать это испытание:

«Этот случай просто стал достоянием широкой гласности. А сколько таких ситуаций, о которых общественность не узнала? Я знаю несколько примеров, когда выпускники школ, набравшие высокие баллы, не смогли в аналогичных историях реализовать себя».

Александр Снегуров признает, что такие случаи вызывают у него горечь, боль и возмущение.