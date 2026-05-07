"Это же не джинсы". Нужно ли в Барнауле брать плату за примерку свадебных платьев

В Москве с невест за примерку уже требуют по 5000 рублей. А как у нас?

07 мая 2026, 08:00, ИА Амител

Фото: кадр из фильма "Сбежавшая невеста"

В поисках идеального свадебного платья невесты готовы на многое. Даже заплатить за примерку понравившегося платья. Да, в московских салонах просто примерить платье невесте стоит хороших денег. Но как обстоят дела в Барнауле? Об этом в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Платные или бесплатные примерки?

В московских салонах уже давно ввели платные примерки для платьев премиум-класса. Стоимость услуги - до 5000 рублей. И девушки согласны. "Ну, Веру Вонг грех мерить бесплатно", шутит в беседе с журналистом радиостанции одна из московских невест, недавно обошедшая магазины в поисках "того самого" платья.

В барнаульском свадебном салоне Pudra Wedding Store плату за примерку не берут. Руководитель салона Наталья Свистунова объясняет, что специфика свадебного наряда отличается от обычной одежды: невесты часто не знают, что именно они хотят, и процесс выбора требует времени.

"Свадебное платье – это не джинсы, которые мы покупаем каждый день. Платье нужно примерить, сомневаться, выбирать, и это абсолютно нормально. Мы с этим справляемся и всегда готовы обеспечить комфорт на всех этапах примерки, — поясняет Наталья.

Когда примерка свадебного платья может стать платной?

Впрочем и в Москве платить за примерку предлагают только если девушке понравилось платье стоимостью более 250 000 рублей. Это, как правило, оформляется как услуга стилиста, сама примерка в этом случае длится около часа.

Как поясняет один из московских салонов: "У нас есть два типа примерок: первая — ознакомительная, до получаса, бесплатно, вторая — индивидуальная, полуторачасовая, за 1500 рублей. Если платье покупается у нас, то эти 1500 входят в его стоимость".

Стилисты считают, что платные примерки — это разумная мера, помогающая сохранить платья в товарном виде. Екатерина Деева, преподаватель Британской высшей школы дизайна, считает, что такие практики помогают избежать множества примерок, после которых платье может потерять свой первозданный вид.

"Когда невесты примеряют много платьев, особенно дорогих, они теряют товарный вид. Платная примерка позволяет ограничить количество проб, а значит, сохранить платье в хорошем состоянии", — поясняет Екатерина.

В некоторых салонах, чтобы сохранить чистоту и внешний вид платья, даже просят невест примерять его в белых перчатках и с минимальным макияжем. Также часто подгонка наряда после примерки — это стандартная практика.

Как выбрать свадебные наряды?

Невесты часто тратят немало времени на выбор идеального платья, в отличие от женихов, которым обычно хватает 30-60 минут. Алёна, сотрудник салона "Территория мужского стиля", замечает, что для мужчин выбор свадебного костюма бывает гораздо проще.

"Часто женихи не переживают за свой образ, и большую роль в выборе костюма играют женщины, которые помогают им подобрать наряд", — рассказывает Алёна. Однако подгонка под фигуру всё равно необходима, особенно если мужчина с нестандартной комплекцией.

Стилист салона также добавляет: "Бывает, что мужчина сразу находит идеальный костюм, а бывает, приходится объехать несколько салоно в поисках лучшего фасона и подходящей модели".

Вместе с популяризацией онлайн-заказов и маркетплейсов, где примерка — бесплатная, количество свадебных салонов в России за последний год сократилось на 12%. Но местные салоны по-прежнему предлагают не только примерки, но и стилистов, угощения и комфортные условия для всех клиентов.

На свадебные платья традиционно накладывается наценка 200-300%, а дополнительные услуги и платные примерки делают процесс выбора наряда ещё более затратным для будущих молодоженов. Но невесты и женихи всё равно продолжают искать идеальные наряды, и большинство салонов Барнаула при этом предоставляют удобные условия для того, чтобы выбор был комфортным и несложным.