НОВОСТИОбщество

Жителям Алтайского края назвали самые красивые даты для свадьбы в 2026 году

В официальный перечень вошли четыре даты

05 января 2026, 08:30, ИА Амител

ЗАГС, свадьба / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
ЗАГС, свадьба / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Управление юстиции Алтайского края составило список наиболее "красивых" и, предположительно, популярных дат для регистрации брака в 2026 году. Как сообщили в пресс-службе ведомства, все рекомендованные дни выпадают на традиционные для свадеб пятницу и субботу.

В официальный перечень вошли четыре даты: 6 июня 2026 года (суббота), 26 июня 2026 года (пятница), 10 октября 2026 года (суббота) и 26 декабря 2026 года (суббота). В управлении отметили, что на эти числа уже осталось минимальное количество свободных временных слотов для записи.

Подать заявление на регистрацию брака можно как лично в органах ЗАГС, так и дистанционно через портал "Госуслуги". При онлайн-подаче рекомендуется убедиться, что заявление принято именно выбранным отделением ЗАГС. Документы принимаются не ранее чем за год и не позднее чем за месяц до планируемой даты торжества.

Кроме того, Управление юстиции напомнило о возможности организовать выездную церемонию бракосочетания. Такие торжественные регистрации доступны на площадках Государственного музея истории, литературы, искусства и культуры Алтая, в Мемориальном музее Роберта Рождественского в селе Косиха, а также на территории парка "Изумрудный" в Барнауле.

Ранее сообщалось, что в Барнауле более тысячи семей, отметивших 50-летний юбилей совместной жизни, получили единовременное денежное поощрение. В крае супружеские пары, отметившие золотую свадьбу, получают выплаты в размере 10 тыс. рублей.

Алтайский край

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

09:17:07 05-01-2026

06.06.26

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:01:14 05-01-2026

Гость (09:17:07 05-01-2026) 06.06.26... Три шестерки в дате- плохой признак.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:24:24 05-01-2026

06.02.2026 почему не вошло?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

13:39:08 05-01-2026

Лучшие дни для расторжения браков какие?
Разводы тоже надо широко праздновать!

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:01:28 26-01-2026

26.02.2026

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров