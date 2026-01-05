Жителям Алтайского края назвали самые красивые даты для свадьбы в 2026 году

В официальный перечень вошли четыре даты

05 января 2026, 08:30, ИА Амител

ЗАГС, свадьба / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Управление юстиции Алтайского края составило список наиболее "красивых" и, предположительно, популярных дат для регистрации брака в 2026 году. Как сообщили в пресс-службе ведомства, все рекомендованные дни выпадают на традиционные для свадеб пятницу и субботу.

В официальный перечень вошли четыре даты: 6 июня 2026 года (суббота), 26 июня 2026 года (пятница), 10 октября 2026 года (суббота) и 26 декабря 2026 года (суббота). В управлении отметили, что на эти числа уже осталось минимальное количество свободных временных слотов для записи.

Подать заявление на регистрацию брака можно как лично в органах ЗАГС, так и дистанционно через портал "Госуслуги". При онлайн-подаче рекомендуется убедиться, что заявление принято именно выбранным отделением ЗАГС. Документы принимаются не ранее чем за год и не позднее чем за месяц до планируемой даты торжества.

Кроме того, Управление юстиции напомнило о возможности организовать выездную церемонию бракосочетания. Такие торжественные регистрации доступны на площадках Государственного музея истории, литературы, искусства и культуры Алтая, в Мемориальном музее Роберта Рождественского в селе Косиха, а также на территории парка "Изумрудный" в Барнауле.

Ранее сообщалось, что в Барнауле более тысячи семей, отметивших 50-летний юбилей совместной жизни, получили единовременное денежное поощрение. В крае супружеские пары, отметившие золотую свадьбу, получают выплаты в размере 10 тыс. рублей.