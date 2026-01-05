Жителям Алтайского края назвали самые красивые даты для свадьбы в 2026 году
В официальный перечень вошли четыре даты
05 января 2026, 08:30, ИА Амител
Управление юстиции Алтайского края составило список наиболее "красивых" и, предположительно, популярных дат для регистрации брака в 2026 году. Как сообщили в пресс-службе ведомства, все рекомендованные дни выпадают на традиционные для свадеб пятницу и субботу.
В официальный перечень вошли четыре даты: 6 июня 2026 года (суббота), 26 июня 2026 года (пятница), 10 октября 2026 года (суббота) и 26 декабря 2026 года (суббота). В управлении отметили, что на эти числа уже осталось минимальное количество свободных временных слотов для записи.
Подать заявление на регистрацию брака можно как лично в органах ЗАГС, так и дистанционно через портал "Госуслуги". При онлайн-подаче рекомендуется убедиться, что заявление принято именно выбранным отделением ЗАГС. Документы принимаются не ранее чем за год и не позднее чем за месяц до планируемой даты торжества.
Кроме того, Управление юстиции напомнило о возможности организовать выездную церемонию бракосочетания. Такие торжественные регистрации доступны на площадках Государственного музея истории, литературы, искусства и культуры Алтая, в Мемориальном музее Роберта Рождественского в селе Косиха, а также на территории парка "Изумрудный" в Барнауле.
Ранее сообщалось, что в Барнауле более тысячи семей, отметивших 50-летний юбилей совместной жизни, получили единовременное денежное поощрение. В крае супружеские пары, отметившие золотую свадьбу, получают выплаты в размере 10 тыс. рублей.
09:17:07 05-01-2026
06.06.26
13:01:14 05-01-2026
Гость (09:17:07 05-01-2026) 06.06.26... Три шестерки в дате- плохой признак.
09:24:24 05-01-2026
06.02.2026 почему не вошло?
13:39:08 05-01-2026
Лучшие дни для расторжения браков какие?
Разводы тоже надо широко праздновать!
14:01:28 26-01-2026
26.02.2026