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Фотоловушка засекла несколько мам с медвежатами на прогулке. Видео

Семьи устроили "пикник" в лесной чаще

02 августа 2026, 16:35, ИА Амител

В Алтайском биосферном заповеднике фотоловушка зафиксировала, как медведицы прогуливаются по тайге с озорными медвежатами.

Малыши вместе с заботливыми мамами для трапезы копают муравейники и переворачивают камни в поисках насекомых.

«На лай собаки и на человека реагируют спокойно, без страха. Пока в пакостях не замечены», — рассказала государственный инспектор Алтайского заповедника Светлана Кульбацкая.

Медвежата проявляют любопытство: когда семьи проходят мимо кордона Караташ, они встают на задние лапы, чтобы лучше рассмотреть человеческое жилье.

«Сейчас по низам сыплется шишка, и медведи подходят кормиться», — прокомментировал териолог Алтайского заповедника, ведущий научный сотрудник Юрий Калинкин.

Фото и видео: Роман и Татьяна Воробьевы

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НОВОСТИОбщество

дикие животные природа Республика Алтай
       

Комментарии 1

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Элен без ребят

21:43:03 02-08-2026

спасибо! самая прекрасная статья за сегодня

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