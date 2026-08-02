Фотоловушка засекла несколько мам с медвежатами на прогулке. Видео
Семьи устроили "пикник" в лесной чаще
02 августа 2026, 16:35, ИА Амител
В Алтайском биосферном заповеднике фотоловушка зафиксировала, как медведицы прогуливаются по тайге с озорными медвежатами.
Малыши вместе с заботливыми мамами для трапезы копают муравейники и переворачивают камни в поисках насекомых.
«На лай собаки и на человека реагируют спокойно, без страха. Пока в пакостях не замечены», — рассказала государственный инспектор Алтайского заповедника Светлана Кульбацкая.
Медвежата проявляют любопытство: когда семьи проходят мимо кордона Караташ, они встают на задние лапы, чтобы лучше рассмотреть человеческое жилье.
«Сейчас по низам сыплется шишка, и медведи подходят кормиться», — прокомментировал териолог Алтайского заповедника, ведущий научный сотрудник Юрий Калинкин.
21:43:03 02-08-2026
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