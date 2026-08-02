Фотоловушка засекла несколько мам с медвежатами на прогулке. Видео

Семьи устроили "пикник" в лесной чаще

02 августа 2026, 16:35, ИА Амител

В Алтайском биосферном заповеднике фотоловушка зафиксировала, как медведицы прогуливаются по тайге с озорными медвежатами.

Малыши вместе с заботливыми мамами для трапезы копают муравейники и переворачивают камни в поисках насекомых.

«На лай собаки и на человека реагируют спокойно, без страха. Пока в пакостях не замечены», — рассказала государственный инспектор Алтайского заповедника Светлана Кульбацкая.

Медвежата проявляют любопытство: когда семьи проходят мимо кордона Караташ, они встают на задние лапы, чтобы лучше рассмотреть человеческое жилье.