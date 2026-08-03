Сумерки — любимое время этих животных

03 августа 2026, 23:05, ИА Амител

В Сайлюгемском нацпарке в объектив фотоловушки попал пушистый манул.

«Сумерки — любимое время манулов. Охота удачнее, когда добыча тебя видит плохо, а ты ее отлично. В это время легче застать врасплох главную добычу диких котов — грызунов и пищух, которые тоже активны в это время», — написали сотрудники нацпарка в соцсетях.

Когда солнце прячется за горизонт, манулы охотятся, играют с собратьями и наслаждаются ночной прохладой, а днем отсыпаются и прячутся от жары. Также в светлое время суток они спасаются от более крупных хищников, которые могут на них охотиться.