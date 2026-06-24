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Подрастающие котята манула Пепе из Барнаула играют в догонялки и резвятся. Видео

Очаровательные малыши с любопытством изучают мир вокруг

24 июня 2026, 12:06, ИА Амител

Манулята в Ленинградском зоопарке / Фото: скриншот видео
Манулята в Ленинградском зоопарке / Фото: скриншот видео

Подрастающих детенышей самки манула Пепе из Барнаула показали в Ленинградском зоопарке. 

Сейчас малыши похожи на крохотные клубочки шерсти из счастья с яркими глазами. Они с интересом гуляют по территории, изучают каждую травинку и особенно любят играть друг с другом в догонялки. 

Напомним, гордая Пепе приехала в Санкт-Петербург из Барнаула в начале года для создания потомства. В Северной столице дама из Сибири познакомилась с застенчивым самцом Шу. Он еще в начале знакомства проявил к ней интерес, а Пепе решила сразу показать свой характер. 

Но ухаживания Шу не прошли даром: 8 мая у пары родились четыре котенка.

Барнаул дикие животные Хорошие новости природа Санкт-Петербург
       

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Гость

15:33:43 24-06-2026

Когда домой?

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