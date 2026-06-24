Подрастающие котята манула Пепе из Барнаула играют в догонялки и резвятся. Видео

Очаровательные малыши с любопытством изучают мир вокруг

24 июня 2026, 12:06, ИА Амител

Манулята в Ленинградском зоопарке / Фото: скриншот видео

Подрастающих детенышей самки манула Пепе из Барнаула показали в Ленинградском зоопарке.

Сейчас малыши похожи на крохотные клубочки шерсти из счастья с яркими глазами. Они с интересом гуляют по территории, изучают каждую травинку и особенно любят играть друг с другом в догонялки.

Напомним, гордая Пепе приехала в Санкт-Петербург из Барнаула в начале года для создания потомства. В Северной столице дама из Сибири познакомилась с застенчивым самцом Шу. Он еще в начале знакомства проявил к ней интерес, а Пепе решила сразу показать свой характер.

Но ухаживания Шу не прошли даром: 8 мая у пары родились четыре котенка.