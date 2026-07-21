Владельцы гаражей получат еще пять лет на упрощенную регистрацию

21 июля 2026, 20:40, ИА Амител

Гараж во дворе / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Во время пленарного заседания Госдума приняла в третьем чтении поправки к Федеральному закону "О введении в действие Земельного кодекса РФ", которые продлевают так называемую "гаражную амнистию".

Срок упрощенного порядка оформления прав на индивидуальные гаражи и земельные участки под ними увеличили еще на пять лет. Если ранее программа должна была завершиться 1 сентября 2026 года, то теперь она будет действовать до 1 сентября 2031 года.

По данным Росреестра, за время действия инициативы по всей России уже легализовали более 746 тысяч объектов.