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"Гаражную амнистию" в России продлили до 2031 года

Владельцы гаражей получат еще пять лет на упрощенную регистрацию

21 июля 2026, 20:40, ИА Амител

Гараж во дворе / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru
Гараж во дворе / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Во время пленарного заседания Госдума приняла в третьем чтении поправки к Федеральному закону "О введении в действие Земельного кодекса РФ", которые продлевают так называемую "гаражную амнистию".

Срок упрощенного порядка оформления прав на индивидуальные гаражи и земельные участки под ними увеличили еще на пять лет. Если ранее программа должна была завершиться 1 сентября 2026 года, то теперь она будет действовать до 1 сентября 2031 года.

По данным Росреестра, за время действия инициативы по всей России уже легализовали более 746 тысяч объектов.

«По нашим оценкам, еще как минимум 500 тысяч таких объектов будет оформлено», — заявил соавтор поправок, председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

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Комментарии 1

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Гость

09:14:05 22-07-2026

Зачем растягивать сроки? Время было? Было. Надо регистрировать и платить налоги. Не зарегистрировал? Хозяина в зиндан, гараж снести бульдозером.

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