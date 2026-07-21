"Гаражную амнистию" в России продлили до 2031 года
Владельцы гаражей получат еще пять лет на упрощенную регистрацию
21 июля 2026, 20:40, ИА Амител
Во время пленарного заседания Госдума приняла в третьем чтении поправки к Федеральному закону "О введении в действие Земельного кодекса РФ", которые продлевают так называемую "гаражную амнистию".
Срок упрощенного порядка оформления прав на индивидуальные гаражи и земельные участки под ними увеличили еще на пять лет. Если ранее программа должна была завершиться 1 сентября 2026 года, то теперь она будет действовать до 1 сентября 2031 года.
По данным Росреестра, за время действия инициативы по всей России уже легализовали более 746 тысяч объектов.
«По нашим оценкам, еще как минимум 500 тысяч таких объектов будет оформлено», — заявил соавтор поправок, председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
09:14:05 22-07-2026
Зачем растягивать сроки? Время было? Было. Надо регистрировать и платить налоги. Не зарегистрировал? Хозяина в зиндан, гараж снести бульдозером.