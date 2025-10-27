Генеральный директор "Росводоканал Барнаул" ответит на вопросы жителей города

Прямой эфир пройдет в конце октября

27 октября 2025, 09:40, ИА Амител

Андрей Полюго / Фото: amic.ru / Александр Соколов

Жителей Барнаула приглашают принять участие в прямом эфире по теме воды, ее качества и деятельности водоканала. В рамках трансляции генеральный директор ООО "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго ответит на актуальные вопросы горожан, касающиеся водоснабжения и водоотведения в нашем городе. Эфир состоится 31 октября 2025 года в 10:00 в телеграм-канале amic.ru.

В ходе беседы, которая продлится около 30 минут, Андрей Полюго расскажет не только о планах компании по проведению ремонтов и профилактических работ, но и о новых сервисах для потребителей, а также о перспективах развития отрасли. Особое внимание уделит вопросам тарифообразования: вы узнаете, сколько на самом деле стоит вода, и что "Росводоканал Барнаул" предпринимает для улучшения ее качества.

Это уникальная возможность получить исчерпывающие ответы на волнующие вас вопросы напрямую от руководителя компании.

Сбор вопросов по теме "Водоснабжение и водоотведение в Барнауле. Ремонты, профилактика, новые сервисы, тарифы и перспективы" пройдет с 27 по 29 октября 2025 года включительно. Их можно прислать на электронную почту pressabrn@rosvodokanal.ru или оставить в комментариях к анонсу в телеграм-канале "Росводоканал Барнаул".